Головна Авто Який дизельний двигун ремонтувати найскладніше

Який дизельний двигун ремонтувати найскладніше

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:40
Дизельний двигун найскладніший у ремонті
Ford з двигуном 6.4 Power Stroke Фото: motortrend.com

Серед багатьох надійних дизельних двигунів деякі моделі вирізняються надзвичайною складністю в обслуговуванні, що робить ремонт тривалим та дорогим. Ford 6,4-літровий Power Stroke належить саме до цієї категорії, оскільки для доступу до ключових вузлів часто доводиться демонтувати кабіну.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Найбільший кошмар механіка

6,4-літровий двигун Ford Power Stroke, представлений у 2007 році, має серед механіків репутацію одного з найскладніших дизельних агрегатів. Причина полягає у його надзвичайно щільному розташуванні в моторному відсіку.

Протягом свого існування двигун постійно оновлювався, впроваджуючи нові технології зниження викидів, такі як фільтри твердих частинок (DPF) та охолоджувачі рециркуляції вихлопних газів (EGR), а також покращені турбокомпресори. Це значно ускладнило доступ до важливих компонентів. Наприклад, для ремонту пробитої прокладки головки блоку циліндрів необхідно або демонтувати всю кабіну, або вийняти двигун, що може зайняти до 48 робочих годин.

Багато поширених проблем, включаючи несправності турбокомпресора, тріснуті труби, масляні радіатори та паливна помпа високого тиску, також потребують підйому кабіни.

Також читайте:

Проблеми з системами

Численні компоненти системи вихлопу 6,4 Power Stroke відомі тим, що передчасно виходять з ладу. До них належать сажовий фільтр, система EGR та окиснювальний каталізатор.

Турбокомпресори також розташовані щільно. Вони схильні до зносу підшипників та заїдання лопаток. Через часте розведення палива багато власників змушені міняти оливу кожні 4800–8000 кілометрів. Зняття вихлопних труб є дуже складним, позаяк вони знаходяться за брандмауером й також вимагають підйому кабіни.

Багато екземплярів страждали від протікання радіатора, видалення та заміна якого може зайняти кілька годин.

Враховуючи недоступність важливих компонентів, високий робочий час, ненадійність двигуна та складність систем викидів, 6,4L Power Stroke став невдалим вибором для ремонту та обслуговування.

ремонт авто Ford проблеми автомобіль Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
