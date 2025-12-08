Вживаний Ford Focus III: скільки коштує його обслуговування

Ford Focus (2011-2018) Фото: wikipedia.org

Ford Focus третього покоління (2011-2018) залишається одним із найпопулярніших авто на вторинному ринку, проте вартість його утримання може неприємно здивувати при виборі оригінальних деталей. Автоексперти провели аналіз цін на запчастини для версії з 2-літровим бензиновим двигуном, який працює у парі з роботизованою коробкою передач, та визначили, скільки можна заощадити, обираючи якісні замінники.

Про це розповів експерт на каналі ExistUA.

Двигун та фільтри

Базове технічне обслуговування авто виявилося відносно доступним, якщо не гнатися за оригінальним пакуванням. Комплект фільтрів (масляний, повітряний та салону) в оригіналі коштує близько 4500 грн, тоді як якісні аналоги (наприклад, Febi) обійдуться лише у 1500 грн.

Особливістю моделі є паливний фільтр, інтегрований у помпу. Оригінальний вузол коштує понад 18 000 грн, аналог від Bosch удвічі дешевший, проте його заміна потрібна вкрай рідко.

Стосовно моторної оливи, експерти радять не економити: оригінальна синтетика Ford Motorcraft (4,73 л) коштує 1500 грн, що є адекватною ціною за якісний продукт.

Трансмісія та гальма

Найбільш шокувала різниця в цінах на компоненти гальмівної системи. Повний комплект оригінальних гальм (два диски та колодки) коштує близько 45 000 грн. Водночас аналогічний набір від преміального бренду Brembo обійдеться лише у 5500 грн.

Обслуговування роботизованої коробки передач потребує 1,7 л оливи кожні 50 000-60 000 пробігу. Оригінал потрібного об’єму коштує майже 4000 грн, тоді як якісний нідерландський аналог Kroon Oil — 1200 грн.

Інші витрати

Власникам 2-літрових версій пощастило з приводом ГРМ — тут встановлено надійний ланцюг, який майже не потребує обслуговування. Проте інші розхідники мають суттєвий розкид цін.

Свічки запалювання: оригінал — 3600 грн за комплект, Bosch — 1800 грн.

оригінал — 3600 грн за комплект, Bosch — 1800 грн. Склоочисники: оригінальна щітка — 2400 грн, комплект з двох двірників Bosch — 1200 грн.

оригінальна щітка — 2400 грн, комплект з двох двірників Bosch — 1200 грн. Акумулятор: оригінал — майже 15000 грн, Bosch — 4000 грн.

Загальний підсумок вражає: якщо купувати виключно оригінальні запчастини для повного ТО, власнику доведеться викласти понад 80 000 грн. Однак використання надійних ліцензійних аналогів дозволяє скоротити цю суму до 18 000 грн.