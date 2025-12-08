Видео
Сколько стоит обслуживание Ford Focus третьего поколения

Дата публикации 8 декабря 2025 20:40
Подержанный Ford Focus III: сколько стоит его обслуживание
Ford Focus (2011-2018) Фото: wikipedia.org

Ford Focus третьего поколения (2011-2018) остается одним из самых популярных авто на вторичном рынке, однако стоимость его содержания может неприятно удивить при выборе оригинальных деталей. Автоэксперты провели анализ цен на запчасти для версии с 2-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с роботизированной коробкой передач, и определили, сколько можно сэкономить, выбирая качественные заменители.

Об этом рассказал эксперт на канале ExistUA.

Двигатель и фильтры

Базовое техническое обслуживание авто оказалось относительно доступным, если не гнаться за оригинальной упаковкой. Комплект фильтров (масляный, воздушный и салона) в оригинале стоит около 4500 грн, тогда как качественные аналоги (например, Febi) обойдутся всего в 1500 грн.

Особенностью модели является топливный фильтр, интегрированный в помпу. Оригинальный узел стоит более 18 000 грн, аналог от Bosch вдвое дешевле, однако его замена требуется крайне редко.

Относительно моторного масла, эксперты советуют не экономить: оригинальная синтетика Ford Motorcraft (4,73 л) стоит 1500 грн, что является адекватной ценой за качественный продукт.

Трансмиссия и тормоза

Наиболее шокировала разница в ценах на компоненты тормозной системы. Полный комплект оригинальных тормозов (два диска и колодки) стоит около 45 000 грн. В то же время аналогичный набор от премиального бренда Brembo обойдется всего в 5500 грн.

Обслуживание роботизированной коробки передач требует 1,7 л масла каждые 50 000-60 000 пробега. Оригинал нужного объема стоит почти 4000 грн, тогда как качественный нидерландский аналог Kroon Oil — 1200 грн.

Другие расходы

Владельцам 2-литровых версий повезло с приводом ГРМ — здесь установлена надежная цепь, которая почти не требует обслуживания. Однако другие расходники имеют существенный разброс цен.

  • Свечи зажигания: оригинал — 3600 грн за комплект, Bosch — 1800 грн.
  • Дворники: оригинальная щетка — 2400 грн, комплект из двух дворников Bosch — 1200 грн.
  • Аккумулятор: оригинал — почти 15000 грн, Bosch — 4000 грн.

Общий итог впечатляет: если покупать исключительно оригинальные запчасти для полного ТО, владельцу придется выложить более 80 000 грн. Однако использование надежных лицензионных аналогов позволяет сократить эту сумму до 18 000 грн.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
