Подержанный Ford Focus III: сколько стоит его обслуживание

Сколько стоит обслуживание Ford Focus третьего поколения
Ford Focus третьего поколения (2011-2018) остается одним из самых популярных авто на вторичном рынке, однако стоимость его содержания может неприятно удивить при выборе оригинальных деталей. Автоэксперты провели анализ цен на запчасти для версии с 2-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с роботизированной коробкой передач, и определили, сколько можно сэкономить, выбирая качественные заменители.
Двигатель и фильтры
Базовое техническое обслуживание авто оказалось относительно доступным, если не гнаться за оригинальной упаковкой. Комплект фильтров (масляный, воздушный и салона) в оригинале стоит около 4500 грн, тогда как качественные аналоги (например, Febi) обойдутся всего в 1500 грн.
Особенностью модели является топливный фильтр, интегрированный в помпу. Оригинальный узел стоит более 18 000 грн, аналог от Bosch вдвое дешевле, однако его замена требуется крайне редко.
Относительно моторного масла, эксперты советуют не экономить: оригинальная синтетика Ford Motorcraft (4,73 л) стоит 1500 грн, что является адекватной ценой за качественный продукт.
Трансмиссия и тормоза
Наиболее шокировала разница в ценах на компоненты тормозной системы. Полный комплект оригинальных тормозов (два диска и колодки) стоит около 45 000 грн. В то же время аналогичный набор от премиального бренда Brembo обойдется всего в 5500 грн.
Обслуживание роботизированной коробки передач требует 1,7 л масла каждые 50 000-60 000 пробега. Оригинал нужного объема стоит почти 4000 грн, тогда как качественный нидерландский аналог Kroon Oil — 1200 грн.
Другие расходы
Владельцам 2-литровых версий повезло с приводом ГРМ — здесь установлена надежная цепь, которая почти не требует обслуживания. Однако другие расходники имеют существенный разброс цен.
- Свечи зажигания: оригинал — 3600 грн за комплект, Bosch — 1800 грн.
- Дворники: оригинальная щетка — 2400 грн, комплект из двух дворников Bosch — 1200 грн.
- Аккумулятор: оригинал — почти 15000 грн, Bosch — 4000 грн.
Общий итог впечатляет: если покупать исключительно оригинальные запчасти для полного ТО, владельцу придется выложить более 80 000 грн. Однако использование надежных лицензионных аналогов позволяет сократить эту сумму до 18 000 грн.
