Подержанный Ford Focus III: стоит ли купить

2017 Ford Focus Фото: motortrend.com

Третье поколение Ford Focus выпускалось с 2011 по 2018 год, и остается одним из самых популярных представителей С-класса в Украине. Модель представлена в трех кузовах: 5-дверный хэтчбек, седан и универсал. Несмотря на высокий спрос, автомобиль имеет ряд особенностей, которые стоит изучить перед покупкой.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Кузов и интерьер

Авто отличается динамичным дизайном и высоким качеством внутренней отделки. Салон выполнен с использованием мягкого пластика, который хорошо противостоит появлению посторонних звуков.

Однако эргономика имеет недостатки: массивная передняя панель и широкие центральные стойки ограничивают пространство для водителя и пассажиров. Задний ряд считается одним из самых тесных в классе, а объем багажника хэтчбека является достаточно скромным.

Что касается кузова, то лакокрасочное покрытие модели является достаточно мягким, из-за чего быстро появляются сколы. Также встречаются случаи протирания краски в местах контакта бамперов с крыльями. Лобовое стекло, особенно с функцией подогрева, чувствительно к перепадам температур и ударам камешков.

Выбор двигателя

Бензиновые двигатели 1.0 EcoBoost. Эти 3-цилиндровые турбомоторы обеспечивают хорошую динамику, но очень чувствительны к качеству масла и топлива. Самой большой проблемой является риск перегрева, что может привести к деформации головки блока цилиндров.

Эти 3-цилиндровые турбомоторы обеспечивают хорошую динамику, но очень чувствительны к качеству масла и топлива. Самой большой проблемой является риск перегрева, что может привести к деформации головки блока цилиндров. Атмосферные двигатели 1.6 Ti-VCT. Считаются наиболее надежными среди бензиновых вариантов. Но необходимость следить за фазовращателями, которые со временем могут начать работать некорректно.

Считаются наиболее надежными среди бензиновых вариантов. Но необходимость следить за фазовращателями, которые со временем могут начать работать некорректно. Американские версии 2.0 GDI. Оснащены системой непосредственного впрыска, что делает их требовательными к чистоте горючего. Частыми являются выходы из строя топливного насоса высокого давления.

Оснащены системой непосредственного впрыска, что делает их требовательными к чистоте горючего. Частыми являются выходы из строя топливного насоса высокого давления. Дизельные двигатели 1.6 и 2.0 TDCi. Пользуются высокой репутацией благодаря экономичности и долговечности. При должном обслуживании они способны преодолевать значительные пробеги без капитального ремонта.

Также читайте:

Сколько стоят популярные авто из США в Украине

Назван самый недооцененный дизельный двигатель

Трансмиссии

Больше всего нареканий вызывает роботизированная коробка передач PowerShift с сухим сцеплением (устанавливалась на бензиновые версии). Владельцы часто сталкиваются с рывками при переключении и преждевременным износом сцепления. Блок управления трансмиссией (TCM) также подвержен перегреву и выходу из строя.

Зато версии с дизельными двигателями 2.0 TDCi комплектовались мокрым PowerShift, который значительно выносливее при условии замены масла каждые 60 000 км.

Традиционные механические коробки передач считаются беспроблемными, а классический гидротрансформаторный автомат появился только после рестайлинга 2014 года в паре с двигателем 1.5 EcoBoost.

Ходовая часть

Focus III ценят за отличную управляемость, которую обеспечивает задняя многорычажная подвеска. Однако конструкция имеет слабые места: передние амортизаторы и опорные подшипники могут требовать замены уже на пробегах до 60 000-80 000 км. Также характерной особенностью модели является стук рулевой рейки, что часто не является критическим показателем неисправности, но создает акустический дискомфорт.

При выборе между европейским и американским авто стоит учитывать, что машины из США часто имеют лучшую комплектацию, но в основном попадают в Украину после дорожно-транспортных происшествий. Экземпляры из Европы чаще предлагают дизельные двигатели и механические трансмиссии, что является более рациональным выбором для подержанного авто.