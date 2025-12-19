Подержанный Ford Focus III: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанный Ford Focus III
Третье поколение Ford Focus выпускалось с 2011 по 2018 год, и остается одним из самых популярных представителей С-класса в Украине. Модель представлена в трех кузовах: 5-дверный хэтчбек, седан и универсал. Несмотря на высокий спрос, автомобиль имеет ряд особенностей, которые стоит изучить перед покупкой.
Об этом написал АвтоЦентр.
Кузов и интерьер
Авто отличается динамичным дизайном и высоким качеством внутренней отделки. Салон выполнен с использованием мягкого пластика, который хорошо противостоит появлению посторонних звуков.
Однако эргономика имеет недостатки: массивная передняя панель и широкие центральные стойки ограничивают пространство для водителя и пассажиров. Задний ряд считается одним из самых тесных в классе, а объем багажника хэтчбека является достаточно скромным.
Что касается кузова, то лакокрасочное покрытие модели является достаточно мягким, из-за чего быстро появляются сколы. Также встречаются случаи протирания краски в местах контакта бамперов с крыльями. Лобовое стекло, особенно с функцией подогрева, чувствительно к перепадам температур и ударам камешков.
Выбор двигателя
- Бензиновые двигатели 1.0 EcoBoost. Эти 3-цилиндровые турбомоторы обеспечивают хорошую динамику, но очень чувствительны к качеству масла и топлива. Самой большой проблемой является риск перегрева, что может привести к деформации головки блока цилиндров.
- Атмосферные двигатели 1.6 Ti-VCT. Считаются наиболее надежными среди бензиновых вариантов. Но необходимость следить за фазовращателями, которые со временем могут начать работать некорректно.
- Американские версии 2.0 GDI. Оснащены системой непосредственного впрыска, что делает их требовательными к чистоте горючего. Частыми являются выходы из строя топливного насоса высокого давления.
- Дизельные двигатели 1.6 и 2.0 TDCi. Пользуются высокой репутацией благодаря экономичности и долговечности. При должном обслуживании они способны преодолевать значительные пробеги без капитального ремонта.
Также читайте:
Сколько стоят популярные авто из США в Украине
Назван самый недооцененный дизельный двигатель
Трансмиссии
Больше всего нареканий вызывает роботизированная коробка передач PowerShift с сухим сцеплением (устанавливалась на бензиновые версии). Владельцы часто сталкиваются с рывками при переключении и преждевременным износом сцепления. Блок управления трансмиссией (TCM) также подвержен перегреву и выходу из строя.
Зато версии с дизельными двигателями 2.0 TDCi комплектовались мокрым PowerShift, который значительно выносливее при условии замены масла каждые 60 000 км.
Традиционные механические коробки передач считаются беспроблемными, а классический гидротрансформаторный автомат появился только после рестайлинга 2014 года в паре с двигателем 1.5 EcoBoost.
Ходовая часть
Focus III ценят за отличную управляемость, которую обеспечивает задняя многорычажная подвеска. Однако конструкция имеет слабые места: передние амортизаторы и опорные подшипники могут требовать замены уже на пробегах до 60 000-80 000 км. Также характерной особенностью модели является стук рулевой рейки, что часто не является критическим показателем неисправности, но создает акустический дискомфорт.
При выборе между европейским и американским авто стоит учитывать, что машины из США часто имеют лучшую комплектацию, но в основном попадают в Украину после дорожно-транспортных происшествий. Экземпляры из Европы чаще предлагают дизельные двигатели и механические трансмиссии, что является более рациональным выбором для подержанного авто.
Читайте Новини.LIVE!