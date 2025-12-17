Авто с пробегом из США: какие цены в Украине в 2025 году

2020 Tesla Model Y Фото: motortrend.com

В ноябре украинский автопарк пополнили 5500 подержанных автомобилей с американского рынка, что вдвое превышает показатели прошлого года. Более половины ввезенных машин составляют электрокары, средний возраст которых не превышает пяти лет.

Об этом сообщил Укравтопром.

Реклама

Читайте также:

Молодые автомобили

Ноябрь 2025 года продемонстрировал стремительный рост спроса на подержанные легковые автомобили, ввезенные из США. За месяц украинцы приобрели 5500 таких машин, что в 2,2 раза больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Характерной особенностью этого сегмента рынка стала доминирование экологического транспорта: доля электромобилей составила 53%, тогда как на бензиновые авто пришлось 34%. Гибриды, дизельные версии и авто с ГБО вместе охватили 13% импорта.

Средний возраст американских автомобилей с пробегом составляет около пяти лет. Наибольший интерес покупатели проявляют к продукции компании Tesla, которая заняла три ступеньки в ТОП-5 по популярности.

Также читайте:

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Стоит ли купить подержанный Nissan Rogue из США

Рейтинг лидеров и цена

Возглавляет список Tesla Model Y с показателем 907 единиц. Этот компактный кроссовер является наиболее популярным среди импортируемых электрокаров. В Украине цены на подержанные экземпляры 2020-2021 годов выпуска стартуют от 28 000 долларов и могут достигать 42 000 долларов за версии с большим запасом хода и минимальным пробегом.

Второе место занимает седан Tesla Model 3, который выбрали 837 покупателей. Благодаря высокому предложению на аукционах США, эта модель остается одной из самых доступных в линейке бренда. На вторичном рынке Украины такие авто стоят в пределах 18 000-30 000 долларов.

Третью позицию завоевал кроссовер Ford Escape (355 ед.). Модель ценят за практичность и возможность выбора между бензиновыми двигателями и гибридными установками. Стоимость подержанных авто этого поколения в Украине варьируется от 15 000 до 24 000 долларов.

Четвертую и пятую строчки с одинаковым результатом в 258 единиц разделили Tesla Model S и Nissan Rogue. Представительский электроседан Model S в возрасте около пяти лет оценивается в диапазоне 22 000-35 000 долларов.

Популярный кроссовер Nissan Rogue, известный своей надежностью и просторным салоном, предлагают покупателям по цене от 14 000 до 23 000 долларов в зависимости от комплектации и технического состояния.