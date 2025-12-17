Авто с пробегом из США: какие цены в Украине в 2025 году

Сколько стоят популярные авто из США в Украине
В ноябре украинский автопарк пополнили 5500 подержанных автомобилей с американского рынка, что вдвое превышает показатели прошлого года. Более половины ввезенных машин составляют электрокары, средний возраст которых не превышает пяти лет.
Об этом сообщил Укравтопром.
Молодые автомобили
Ноябрь 2025 года продемонстрировал стремительный рост спроса на подержанные легковые автомобили, ввезенные из США. За месяц украинцы приобрели 5500 таких машин, что в 2,2 раза больше по сравнению с ноябрем прошлого года.
Характерной особенностью этого сегмента рынка стала доминирование экологического транспорта: доля электромобилей составила 53%, тогда как на бензиновые авто пришлось 34%. Гибриды, дизельные версии и авто с ГБО вместе охватили 13% импорта.
Средний возраст американских автомобилей с пробегом составляет около пяти лет. Наибольший интерес покупатели проявляют к продукции компании Tesla, которая заняла три ступеньки в ТОП-5 по популярности.
Рейтинг лидеров и цена
Возглавляет список Tesla Model Y с показателем 907 единиц. Этот компактный кроссовер является наиболее популярным среди импортируемых электрокаров. В Украине цены на подержанные экземпляры 2020-2021 годов выпуска стартуют от 28 000 долларов и могут достигать 42 000 долларов за версии с большим запасом хода и минимальным пробегом.
Второе место занимает седан Tesla Model 3, который выбрали 837 покупателей. Благодаря высокому предложению на аукционах США, эта модель остается одной из самых доступных в линейке бренда. На вторичном рынке Украины такие авто стоят в пределах 18 000-30 000 долларов.
Третью позицию завоевал кроссовер Ford Escape (355 ед.). Модель ценят за практичность и возможность выбора между бензиновыми двигателями и гибридными установками. Стоимость подержанных авто этого поколения в Украине варьируется от 15 000 до 24 000 долларов.
Четвертую и пятую строчки с одинаковым результатом в 258 единиц разделили Tesla Model S и Nissan Rogue. Представительский электроседан Model S в возрасте около пяти лет оценивается в диапазоне 22 000-35 000 долларов.
Популярный кроссовер Nissan Rogue, известный своей надежностью и просторным салоном, предлагают покупателям по цене от 14 000 до 23 000 долларов в зависимости от комплектации и технического состояния.
