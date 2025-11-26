Подержанный Nissan Rogue из США: стоит ли купить

2018 Nissan Rogue Фото: caranddriver.com

Nissan Rogue является одним из самых популярных импортируемых кроссоверов из США, поскольку предлагает хорошее соотношение цены, размера и потребительских качеств. Тем не менее при выборе этой модели, необходимо тщательно изучить ее типичные слабые места, прежде всего ненадежный вариатор, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов.

Модели и цены

Nissan Rogue второго поколения (2014-2020) известен в Европе под названием X-Trail T32. Обе модели созданы на универсальной платформе концерна Renault-Nissan — CMF-CD. Американский вариант имеет тот же кузов, но другую настройку ходовой, варианты опций и комплектаций. Визуально он отличается бамперами, решеткой радиатора, хромированными элементами, фарами, задними фонарями и мультимедийным блоком.

Популярность Nissan Rogue второго поколения среди подержанных авто из США обусловлена его низкой аукционной ценой за океаном — 3000-5000 долларов. Это обеспечивает высокую конечную выгоду в Украине, где стоимость колеблется от 10 000 долларов за откровенно изношенные экземпляры до 24 000 долларов за машины последних лет выпуска поколения. А средневзвешенная цена за модели 2015-2017 годов составляет 12 500 долларов.

Основные характеристики

Кузов имеет частичное оцинкование и относительно устойчив к коррозии, хотя стоит осматривать кромки крыши и места сварных швов. Салон выполнен из жесткого пластика, который может скрипеть, особенно после ремонтов, типичных для авто с аукционов. Электрика в целом надежная, хотя могут возникать сбои отдельных блоков из-за проблем с многочисленными разъемами CAN-шины.

Большинство авто импортируется с атмосферным бензиновым двигателем 2,5 л (QR25DE, 171 л.с.). Это проверенный временем агрегат, который способен пройти 300 000-350 000 км. Основной риск — повышенный расход масла после 150 000-200 000 км из-за залегания маслосъемных колец. Мотор легко переносит ГБО, но нуждается в регулировке клапанных зазоров.

Главный риск

Самая большая проблема Rogue — вариатор JF016E/JF017E. Он не выдерживает высоких нагрузок (буксование, бездорожье, прицепы), что приводит к износу цепи и конусов, а также к снижению давления масла в системе. Признаки проблем — рывки, вибрация и перегрев. Для продления его жизни критически важна замена масла каждые 50 000 км. Полный привод All Mode 4x4-i следует использовать только для легких условий (снег, грязь), поскольку он быстро перегревает вариатор.

Rogue является комфортным семейным кроссовером для города. Если водитель согласен регулярно обслуживать вариатор и не намерен штурмовать бездорожье, этот автомобиль является удачным выбором за свою цену. Рекомендуется искать модели после рестайлинга 2017 года, ведь они получили доработанный вариатор и лучший интерьер.