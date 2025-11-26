Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Nissan Rogue из США

Стоит ли купить подержанный Nissan Rogue из США

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 17:30
обновлено: 13:50
Подержанный Nissan Rogue из США: стоит ли купить
2018 Nissan Rogue Фото: caranddriver.com

Nissan Rogue является одним из самых популярных импортируемых кроссоверов из США, поскольку предлагает хорошее соотношение цены, размера и потребительских качеств. Тем не менее при выборе этой модели, необходимо тщательно изучить ее типичные слабые места, прежде всего ненадежный вариатор, чтобы избежать дорогостоящих ремонтов.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама
Читайте также:

Модели и цены

Nissan Rogue второго поколения (2014-2020) известен в Европе под названием X-Trail T32. Обе модели созданы на универсальной платформе концерна Renault-Nissan — CMF-CD. Американский вариант имеет тот же кузов, но другую настройку ходовой, варианты опций и комплектаций. Визуально он отличается бамперами, решеткой радиатора, хромированными элементами, фарами, задними фонарями и мультимедийным блоком.

Популярность Nissan Rogue второго поколения среди подержанных авто из США обусловлена его низкой аукционной ценой за океаном — 3000-5000 долларов. Это обеспечивает высокую конечную выгоду в Украине, где стоимость колеблется от 10 000 долларов за откровенно изношенные экземпляры до 24 000 долларов за машины последних лет выпуска поколения. А средневзвешенная цена за модели 2015-2017 годов составляет 12 500 долларов.

Основные характеристики

Кузов имеет частичное оцинкование и относительно устойчив к коррозии, хотя стоит осматривать кромки крыши и места сварных швов. Салон выполнен из жесткого пластика, который может скрипеть, особенно после ремонтов, типичных для авто с аукционов. Электрика в целом надежная, хотя могут возникать сбои отдельных блоков из-за проблем с многочисленными разъемами CAN-шины.

Большинство авто импортируется с атмосферным бензиновым двигателем 2,5 л (QR25DE, 171 л.с.). Это проверенный временем агрегат, который способен пройти 300 000-350 000 км. Основной риск — повышенный расход масла после 150 000-200 000 км из-за залегания маслосъемных колец. Мотор легко переносит ГБО, но нуждается в регулировке клапанных зазоров.

Также читайте:

Стоит ли покупать Nissan после 160 000 км пробега

Бюджетные автомобили с высокими рейтингами надежности

Британцы назвали худший подержанный кроссовер на рынке

Главный риск

Самая большая проблема Rogue — вариатор JF016E/JF017E. Он не выдерживает высоких нагрузок (буксование, бездорожье, прицепы), что приводит к износу цепи и конусов, а также к снижению давления масла в системе. Признаки проблем — рывки, вибрация и перегрев. Для продления его жизни критически важна замена масла каждые 50 000 км. Полный привод All Mode 4x4-i следует использовать только для легких условий (снег, грязь), поскольку он быстро перегревает вариатор.

Rogue является комфортным семейным кроссовером для города. Если водитель согласен регулярно обслуживать вариатор и не намерен штурмовать бездорожье, этот автомобиль является удачным выбором за свою цену. Рекомендуется искать модели после рестайлинга 2017 года, ведь они получили доработанный вариатор и лучший интерьер.

ремонт авто проблемы советы цены автомобиль продажа авто Nissan подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации