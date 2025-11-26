Відео
Чи варто купити вживаний Nissan Rogue зі США

Дата публікації: 26 листопада 2025 17:30
Оновлено: 13:50
Вживаний Nissan Rogue зі США: чи варто купити
2018 Nissan Rogue Фото: caranddriver.com

Nissan Rogue є одним з найпопулярніших імпортованих кросоверів зі США, позаяк пропонує гарне співвідношення ціни, розміру та споживчих якостей. Проте, при виборі цієї моделі, необхідно ретельно вивчити її типові слабкі місця, насамперед ненадійний варіатор, щоб уникнути дорогих ремонтів.

Про це написав АвтоЦентр.

Реклама
Моделі та ціни

Nissan Rogue другого покоління (2014-2020) відомий в Європі під назвою X-Trail T32. Обидві моделі створені на універсальній платформі концерну Renault-Nissan – CMF-CD. Американський варіант має той самий кузов, але інше налаштування ходової, варіанти опцій та комплектацій. Візуально він відрізняється бамперами, решіткою радіатора, хромованими елементами, фарами, задніми ліхтарями та мультимедійним блоком.

Популярність Nissan Rogue другого покоління серед вживаних авто зі США обумовлена його низькою аукціонною ціною за океаном — 3000–5000 доларів. Це забезпечує високу кінцеву вигоду в Україні, де вартість коливається від 10 000 доларів за відверто зношені екземпляри до 24 000 доларів за машини останніх років випуску покоління. А середньозважена ціна за моделі 2015-2017 років становить 12 500 доларів.

Основні характеристики

Кузов має часткове поцинкування й відносно стійкий до корозії, хоча варто оглядати крайки даху та місця зварних швів. Салон виконаний з жорсткого пластику, який може скрипіти, особливо після ремонтів, типових для авто з аукціонів. Електрика загалом надійна, хоча можуть виникати збої окремих блоків через проблеми з численними роз'ємами CAN-шини.

Більшість авто імпортується з атмосферним бензиновим двигуном 2.5 л (QR25DE, 171 к.с.). Це перевірений часом агрегат, який здатний пройти 300 000-350 000 км. Основний ризик — підвищена витрата оливи після 150 000-200 000 км через залягання маслозйомних кілець. Мотор легко переносить ГБО, але потребує регулювання клапанних зазорів.

Головний ризик

Найбільша проблема Rogue — варіатор JF016E/JF017E. Він не витримує високих навантажень (буксування, бездоріжжя, причепи), що призводить до зносу ланцюга та конусів, а також до зниження тиску оливи в системі. Ознаки проблем — ривки, вібрація та перегрів. Для продовження його життя критично важлива заміна оливи кожні 50 000 км. Повний привод All Mode 4x4-i слід використовувати лише для легких умов (сніг, бруд), позаяк він швидко перегріває варіатор.

Rogue є комфортним сімейним кросовером для міста. Якщо водій згоден регулярно обслуговувати варіатор та не має наміру штурмувати бездоріжжя, цей автомобіль є вдалим вибором за свою ціну. Рекомендовано шукати моделі після рестайлінгу 2017 року, адже вони отримали доопрацьований варіатор та кращий інтер'єр.

