Чи варто купувати Nissan після 160 000 км пробігу

Чи варто купувати Nissan після 160 000 км пробігу

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 11:45
Оновлено: 22:21
Вживані Nissan: чи варто купувати
2014 Nissan Rogue Фото: caranddriver.com

Попри глобальну присутність та інноваційні розробки, репутація Nissan щодо надійності останнім часом є предметом дискусій. Головною причиною неоднозначних відгуків стали численні проблеми з варіаторними трансмісіями, які часто виходячи з ладу, та суттєво заплямували імідж компанії.

Про це написав Slash Gear.

Переваги Nissan

Автомобілі Nissan 1990-х та початку 2000-х років вважаються "золотою ерою" компанії за свою довговічність.

Відоме сімейство двигунів VQ безперервно експлуатоване з 1994 року та встановлене на кілька відомих моделей Nissan, власники яких регулярно повідомляють про пробіг, що сягає шестизначних цифр.

Електрика, підвіска та шасі рідко викликають скарги. Моделі з механічними або класичними автоматичними коробками передач (наприклад, Pathfinder, Frontier) також демонструють гарну довговічність.

Отже, покупцеві Nissan з пробігом слід ретельно досліджувати конкретну модель та її трансмісію, позаяк найбільші ризики зосереджені саме у варіаторах та деяких сучасних двигунах.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Nissan вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
