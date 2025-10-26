Вживані Nissan: чи варто купувати

2014 Nissan Rogue Фото: caranddriver.com

Попри глобальну присутність та інноваційні розробки, репутація Nissan щодо надійності останнім часом є предметом дискусій. Головною причиною неоднозначних відгуків стали численні проблеми з варіаторними трансмісіями, які часто виходячи з ладу, та суттєво заплямували імідж компанії.

Недоліки Nissan

Експерти називають надійність Nissan неоднозначною, позаяк вона сильно варіюється залежно від конкретної комбінації двигуна та трансмісії, а не від загального правила.

Проблемні варіатори (CVT) є найбільшою слабкістю Nissan, особливо в моделях кінця 2000-х — середини 2010-х (наприклад, Rogue, Sentra). Надійність варіатора сильно залежить від ідеального та частого обслуговування.

Також у компанії траплялися невдалі двигуни. Деякі нові силові установки, наприклад, VC-Turbo, мали виробничі дефекти та призводили до відкликань 400 000 автомобілів бренду.

Переваги Nissan

Автомобілі Nissan 1990-х та початку 2000-х років вважаються "золотою ерою" компанії за свою довговічність.

Відоме сімейство двигунів VQ безперервно експлуатоване з 1994 року та встановлене на кілька відомих моделей Nissan, власники яких регулярно повідомляють про пробіг, що сягає шестизначних цифр.

Електрика, підвіска та шасі рідко викликають скарги. Моделі з механічними або класичними автоматичними коробками передач (наприклад, Pathfinder, Frontier) також демонструють гарну довговічність.

Отже, покупцеві Nissan з пробігом слід ретельно досліджувати конкретну модель та її трансмісію, позаяк найбільші ризики зосереджені саме у варіаторах та деяких сучасних двигунах.