Подержанные Nissan: стоит ли покупать

2014 Nissan Rogue Фото: caranddriver.com

Несмотря на глобальное присутствие и инновационные разработки, репутация Nissan по надежности в последнее время является предметом дискуссий. Главной причиной неоднозначных отзывов стали многочисленные проблемы с вариаторными трансмиссиями, которые часто выходя из строя, существенно запятнали имидж компании.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Недостатки Nissan

Эксперты называют надежность Nissan неоднозначной, поскольку она сильно варьируется в зависимости от конкретной комбинации двигателя и трансмиссии, а не от общего правила.

Проблемные вариаторы (CVT) являются самой большой слабостью Nissan, особенно в моделях конца 2000-х - середины 2010-х (например, Rogue, Sentra). Надежность вариатора сильно зависит от идеального и частого обслуживания.

Также у компании случались неудачные двигатели. Некоторые новые силовые установки, например, VC-Turbo, имели производственные дефекты и приводили к отзывам 400 000 автомобилей бренда.

Также читайте:

Механик назвал популярные подержанные авто, которые не стоит покупать

Почему Nissan догоняет Lexus и опережает Toyota

В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца

Преимущества Nissan

Автомобили Nissan 1990-х и начала 2000-х годов считаются "золотой эрой" компании за свою долговечность.

Известное семейство двигателей VQ непрерывно эксплуатируется с 1994 года и установлено на несколько известных моделей Nissan, владельцы которых регулярно сообщают о пробеге, достигающем шестизначных цифр.

Электрика, подвеска и шасси редко вызывают жалобы. Модели с механическими или классическими автоматическими коробками передач (например, Pathfinder, Frontier) также демонстрируют хорошую долговечность.

Таким образом, покупателю Nissan с пробегом следует тщательно исследовать конкретную модель и ее трансмиссию, поскольку наибольшие риски сосредоточены именно в вариаторах и некоторых современных двигателях.