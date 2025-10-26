Подержанные Nissan: стоит ли покупать

Стоит ли покупать Nissan после 160 000 км пробега
Несмотря на глобальное присутствие и инновационные разработки, репутация Nissan по надежности в последнее время является предметом дискуссий. Главной причиной неоднозначных отзывов стали многочисленные проблемы с вариаторными трансмиссиями, которые часто выходя из строя, существенно запятнали имидж компании.
Об этом написал Slash Gear.
Недостатки Nissan
Эксперты называют надежность Nissan неоднозначной, поскольку она сильно варьируется в зависимости от конкретной комбинации двигателя и трансмиссии, а не от общего правила.
Проблемные вариаторы (CVT) являются самой большой слабостью Nissan, особенно в моделях конца 2000-х - середины 2010-х (например, Rogue, Sentra). Надежность вариатора сильно зависит от идеального и частого обслуживания.
Также у компании случались неудачные двигатели. Некоторые новые силовые установки, например, VC-Turbo, имели производственные дефекты и приводили к отзывам 400 000 автомобилей бренда.
Также читайте:
Механик назвал популярные подержанные авто, которые не стоит покупать
Почему Nissan догоняет Lexus и опережает Toyota
В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца
Преимущества Nissan
Автомобили Nissan 1990-х и начала 2000-х годов считаются "золотой эрой" компании за свою долговечность.
Известное семейство двигателей VQ непрерывно эксплуатируется с 1994 года и установлено на несколько известных моделей Nissan, владельцы которых регулярно сообщают о пробеге, достигающем шестизначных цифр.
Электрика, подвеска и шасси редко вызывают жалобы. Модели с механическими или классическими автоматическими коробками передач (например, Pathfinder, Frontier) также демонстрируют хорошую долговечность.
Таким образом, покупателю Nissan с пробегом следует тщательно исследовать конкретную модель и ее трансмиссию, поскольку наибольшие риски сосредоточены именно в вариаторах и некоторых современных двигателях.
Читайте Новини.LIVE!