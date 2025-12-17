Авто з пробігом зі США: які ціни в Україні у 2025 році

2020 Tesla Model Y Фото: motortrend.com

У листопаді український автопарк поповнили 5500 вживаних автомобілів з американського ринку, що вдвічі перевищує показники минулого року. Понад половину ввезених машин становлять електрокари, середній вік яких не перевищує п'яти років.

Про це повідомив Укравтопром.

Реклама

Читайте також:

Молоді автомобілі

Листопад 2025 року продемонстрував стрімке зростання попиту на вживані легкові автомобілі, ввезені зі США. За місяць українці придбали 5500 таких машин, що у 2,2 раза більше порівняно з листопадом торік.

Характерною особливістю цього сегменту ринку стала домінація екологічного транспорту: частка електромобілів склала 53%, тоді як на бензинові авто припало 34%. Гібриди, дизельні версії та авто з ГБО разом охопили 13% імпорту.

Середній вік американських автівок з пробігом становить близько п'яти років. Найбільший інтерес покупці виявляють до продукції компанії Tesla, яка посіла три сходинки у ТОП-5 за популярністю.

Також читайте:

Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y

Чи варто купити вживаний Nissan Rogue зі США

Рейтинг лідерів та ціна

Очолює список Tesla Model Y з показником 907 одиниць. Цей компактний кросовер є найбільш популярним серед імпортованих електрокарів. В Україні ціни на вживані екземпляри 2020–2021 років випуску стартують від 28 000 доларів та можуть сягати 42 000 доларів за версії з великим запасом ходу та мінімальним пробігом.

Друге місце посідає седан Tesla Model 3, який обрали 837 покупців. Завдяки високій пропозиції на аукціонах США, ця модель залишається однією з найдоступніших у лінійці бренду. На вторинному ринку України такі авто коштують у межах 18 000–30 000 доларів.

Третю позицію виборов кросовер Ford Escape (355 од.). Модель цінують за практичність та можливість вибору між бензиновими двигунами та гібридними установками. Вартість вживаних авто цього покоління в Україні варіюється від 15 000 до 24 000 доларів.

Четверту та п'яту сходинки з однаковим результатом у 258 одиниць розділили Tesla Model S та Nissan Rogue. Представницький електроседан Model S у віці близько п'яти років оцінюється в діапазоні 22 000–35 000 доларів.

Популярний кросовер Nissan Rogue, відомий своєю надійністю та просторим салоном, пропонують покупцям за ціною від 14 000 до 23 000 доларів залежно від комплектації та технічного стану.