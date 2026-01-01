Почему механики до сих пор выбирают Ford Focus первого поколения

Ford Focus первого поколения. Фото: carbuzz.com

Британский механик Пол Лукас, который приобрел Ford Focus первого поколения (1998-2004) десять лет назад, назвал эту модель одним из самых выносливых и дешевых в обслуживании автомобилей. Свой выбор специалист объясняет отсутствием сложных электронных систем, которые в современных машинах часто становятся причиной поломок.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Секрет долговечности

Популярность Ford Focus первого поколения обусловлена эпохой его разработки. В то время инженеры фокусировались на механической прочности, а не на заполнении салона быстро выходящими из строя гаджетами.

По словам механика, простота конструкции позволяет автомобилю оставаться в строю даже спустя десятилетия, а возможность завести двигатель обычным ключом без сложных электронных средств доступа является лишь одним из примеров надежности того времени.

Революционные особенности

На момент своего появления Ford Focus стал настоящей сенсацией, бросив вызов признанному лидеру компактного сегмента — Volkswagen Golf. Модель отличалась не только смелыми линиями кузова, но и качественным интерьером, что быстро сделало ее бестселлером.

Наиболее удачными считаются версии с бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра (100 л.с.) и 1,8 литра, которые демонстрируют отличную динамику и выносливость.

Также читайте:

Стоит ли купить подержанный Ford Focus III

Названы худшие двигатели на подержанных машинах Ford

Двигатели Zetec

Несмотря на общую надежность, двигатели серии Zetec имеют определенные особенности, которые стоит учитывать при покупке. Эти силовые агрегаты плохо переносят работу на сжиженном газе (ГБО), поэтому специалисты рекомендуют использовать исключительно качественный бензин.

На сегодня количество предложений Ford Focus первой генерации на рынке постепенно уменьшается, однако все еще можно найти экземпляры в приличном техническом состоянии.

Средние цены в Украине

На украинском вторичном рынке стоимость Ford Focus (1998-2004) зависит от состояния кузова и типа двигателя.