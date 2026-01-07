Як обрати надійне вживане авто з ГБО у 2026 році

Технічний огляд компонентів ГБО під капотом автомобіля дозволяє виявити приховані витоки та знос системи. Фото: crdperformance.com

Вживані автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) залишаються популярними на ринку через можливість суттєво знизити експлуатаційні витрати. Проте купівля такого транспортного засобу потребує значно більшої пильності до технічних деталей, ніж вибір звичайного бензинового варіанта.

Візуальний огляд

Механіки радять розпочинати перевірку не з поїздки, а з ретельного огляду компонентів системи. У моторному відсіку не повинно бути тріщин на трубопроводах або слідів палива та мастила навколо редуктора і форсунок.

Будь-які відкладення чи волога можуть свідчити про небезпечні витоки, що потребуватимуть дорогого ремонту. Також необхідно зазирнути під автомобіль, щоб переконатися в цілісності магістралей та наявності чіткого маркування на газовому баку.

Сумісність та сервісна підтримка

На ринку представлена велика кількість виробників контролерів, редукторів та форсунок. Перед купівлею варто дослідити марку встановленого обладнання та з'ясувати, чи існують у регіоні майстерні, які мають необхідне програмне забезпечення для його налаштування.

Обслуговування рідкісних або екзотичних систем часто виявляється занадто складним або фінансово необґрунтованим.

Тест-драйв

Під час руху головним показником справності є плавність переходу двигуна з бензину на газ. Автомобіль не повинен смикатися, втрачати потужність або демонструвати нестабільні оберти на холостому ходу. Нерівномірна робота двигуна часто вказує на зношені форсунки або проблеми з калібруванням системи.

Окрему увагу варто приділити запахам: відчутний аромат газу чи бензину після короткої поїздки сигналізує про витік, що є критично небезпечним для експлуатації.

Особливості обслуговування

Експлуатація авто на зрідженому газі вимагає частішого відвідування сервісу. Фільтри рідкої та парової фаз потребують заміни кожні 15 000–30 000 км.

Через вищу температуру згоряння палива моторну оливу рекомендовано замінювати кожні 7000 – 8000 км, а свічки запалювання — вдвічі частіше, ніж у бензинових аналогах. Крім того, кожні 15 000 км система потребує додаткового регулювання.

Варто враховувати, що вартість технічного огляду для машин із ГБО є зазвичай вищою.

Документи та історія сервісу

Найкращим підтвердженням надійності системи є чеки або рахунки-фактури від спеціалізованих СТО. Якщо попередній власник регулярно проводив калібрування та замінював фільтри, установка функціонуватиме стабільно.

Відсутність записів про сервіс ГБО зазвичай означає необхідність значних вкладень одразу після купівлі для приведення обладнання до належного стану.