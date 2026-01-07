Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Вживане авто з ГБО — що перевірити перед купівлею

Вживане авто з ГБО — що перевірити перед купівлею

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 20:40
Як обрати надійне вживане авто з ГБО у 2026 році
Технічний огляд компонентів ГБО під капотом автомобіля дозволяє виявити приховані витоки та знос системи. Фото: crdperformance.com

Вживані автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) залишаються популярними на ринку через можливість суттєво знизити експлуатаційні витрати. Проте купівля такого транспортного засобу потребує значно більшої пильності до технічних деталей, ніж вибір звичайного бензинового варіанта.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте також:

Візуальний огляд 

Механіки радять розпочинати перевірку не з поїздки, а з ретельного огляду компонентів системи. У моторному відсіку не повинно бути тріщин на трубопроводах або слідів палива та мастила навколо редуктора і форсунок.

Будь-які відкладення чи волога можуть свідчити про небезпечні витоки, що потребуватимуть дорогого ремонту. Також необхідно зазирнути під автомобіль, щоб переконатися в цілісності магістралей та наявності чіткого маркування на газовому баку.

Сумісність та сервісна підтримка

На ринку представлена велика кількість виробників контролерів, редукторів та форсунок. Перед купівлею варто дослідити марку встановленого обладнання та з'ясувати, чи існують у регіоні майстерні, які мають необхідне програмне забезпечення для його налаштування.

Обслуговування рідкісних або екзотичних систем часто виявляється занадто складним або фінансово необґрунтованим.

Тест-драйв

Під час руху головним показником справності є плавність переходу двигуна з бензину на газ. Автомобіль не повинен смикатися, втрачати потужність або демонструвати нестабільні оберти на холостому ходу. Нерівномірна робота двигуна часто вказує на зношені форсунки або проблеми з калібруванням системи.

Окрему увагу варто приділити запахам: відчутний аромат газу чи бензину після короткої поїздки сигналізує про витік, що є критично небезпечним для експлуатації.

Також читайте:

На які гібридні автомобілі можна встановити ГБО

Як не вбити паливну систему авто з ГБО взимку

Особливості обслуговування

Експлуатація авто на зрідженому газі вимагає частішого відвідування сервісу. Фільтри рідкої та парової фаз потребують заміни кожні 15 000–30 000 км.

Через вищу температуру згоряння палива моторну оливу рекомендовано замінювати кожні 7000 – 8000 км, а свічки запалювання — вдвічі частіше, ніж у бензинових аналогах. Крім того, кожні 15 000 км система потребує додаткового регулювання.

Варто враховувати, що вартість технічного огляду для машин із ГБО є зазвичай вищою.

Документи та історія сервісу

Найкращим підтвердженням надійності системи є чеки або рахунки-фактури від спеціалізованих СТО. Якщо попередній власник регулярно проводив калібрування та замінював фільтри, установка функціонуватиме стабільно.

Відсутність записів про сервіс ГБО зазвичай означає необхідність значних вкладень одразу після купівлі для приведення обладнання до належного стану.

ремонт авто поради автомобіль автогаз вживані авто
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації