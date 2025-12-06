Як правильно прогрівати авто з ГБО взимку, щоб не вбити систему

Газобалонне обладнання. Фото: webshop-ua.intercars.eu

З настанням холодів власники автомобілів з газобалонним обладнанням (ГБО) ризикують зіштовхнутися з серйозними поломками через неправильну експлуатацію. Бажання зекономити на бензині під час прогріву двигуна взимку часто призводить до протилежного ефекту — виходу з ладу дорогих компонентів ГБО.

Важливе правило

Запуск холодного двигуна завжди має відбуватися на бензині. Це аксіома для будь-якого покоління ГБО. Спроба зекономити кілька мілілітрів пального та запуститися одразу на газу може стати фатальною для газового редуктора.

Принцип роботи ГБО полягає в перетворенні зрідженого газу в пароподібний стан. Цей процес відбувається в редукторі-випарнику та потребує тепла. Якщо запустити систему на холоді, газ не встигає випаровуватися, а гумові мембрани редуктора під дією низьких температур втрачають еластичність. Тиск газу на замерзлу мембрану призводить до її розтріскування та розривів. У результаті — неминучий візит на СТО для заміни комплекту або всього вузла.

Алгоритм дій

Для систем 4-го покоління (найпоширеніших зараз) процес зазвичай автоматизований: електроніка сама перемикає живлення на газ, коли температура охолоджувальної рідини досягає 40–50 °C.

Водіям старіших систем (2-го покоління) потрібно робити це вручну, уважно слідкуючи за температурою двигуна. Перемикатися на газ можна лише тоді, коли стрілка термометра впевнено зрушила з місця, а з дефлекторів пічки пішло тепле повітря.

Окрім правил запуску, експерти радять звернути увагу на технічний стан системи перед зимою. Критично важливим є рівень охолоджувальної рідини (антифризу), адже саме вона відповідає за обігрів редуктора. Низький рівень рідини призведе до обмерзання газового обладнання навіть на прогрітому моторі.

Також варто пам'ятати, що взимку газовий конденсат накопичується у фільтрах та трубках швидше. Якщо вчасно не замінити фільтри грубого та тонкого очищення, накопичений бруд замерзне, перекривши подачу палива.

Взимку витрати бензину на прогрів автомобіля будуть більшими, ніж влітку, але це необхідна плата за надійність та довговічність машини.