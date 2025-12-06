Как правильно прогревать авто с ГБО зимой, чтобы не убить систему

Газобаллонное оборудование. Фото: webshop-ua.intercars.eu

С наступлением холодов владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) рискуют столкнуться с серьезными поломками из-за неправильной эксплуатации. Желание сэкономить на бензине при прогреве двигателя зимой часто приводит к противоположному эффекту — выходу из строя дорогостоящих компонентов ГБО.

Важное правило

Запуск холодного двигателя всегда должен происходить на бензине. Это аксиома для любого поколения ГБО. Попытка сэкономить несколько миллилитров топлива и запуститься сразу на газу может стать фатальной для газового редуктора.

Принцип работы ГБО заключается в преобразовании сжиженного газа в парообразное состояние. Этот процесс происходит в редукторе-испарителе и требует тепла. Если запустить систему на холоде, газ не успевает испаряться, а резиновые мембраны редуктора под действием низких температур теряют эластичность. Давление газа на замерзшую мембрану приводит к ее растрескиванию и разрывам. В результате — неизбежный визит на СТО для замены комплекта или всего узла.

Алгоритм действий

Для систем 4-го поколения (самых распространенных сейчас) процесс обычно автоматизирован: электроника сама переключает питание на газ, когда температура охлаждающей жидкости достигает 40-50 °C.

Водителям более старых систем (2-го поколения) нужно делать это вручную, внимательно следя за температурой двигателя. Переключаться на газ можно только тогда, когда стрелка термометра уверенно сдвинулась с места, а из дефлекторов печки пошел теплый воздух.

Кроме правил запуска, эксперты советуют обратить внимание на техническое состояние системы перед зимой. Критически важным является уровень охлаждающей жидкости (антифриза), ведь именно она отвечает за обогрев редуктора. Низкий уровень жидкости приведет к обледенению газового оборудования даже на прогретом моторе.

Также стоит помнить, что зимой газовый конденсат накапливается в фильтрах и трубках быстрее. Если вовремя не заменить фильтры грубой и тонкой очистки, накопленная грязь замерзнет, перекрыв подачу топлива.

Зимой расход бензина на прогрев автомобиля будет больше, чем летом, но это необходимая плата за надежность и долговечность машины.