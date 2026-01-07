Інвестиція на колесах: які вживані авто подорожчають у 2026 році

Кросовер Mazda CX-5 з бензиновим двигуном 2.5 SkyActiv став одним із найліквідніших авто, ціна на яке стартує від 20 000 доларів. Фото: carscoops.com

Український авторинок у 2026 році демонструє нетипову тенденцію, коли певні вживані моделі не втрачають у ціні, а стають дорожчими. Висока надійність агрегатів та дефіцит якісних пропозицій на ринку змушують покупців платити більше за перевірені часом варіанти.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Реклама

Читайте також:

Надійність Subaru та Honda

Гібридний седан Honda Accord дев'ятого покоління утримує позиції лідера. Модель з бензиновим двигуном та гібридною установкою цінується за безпроблемну електрику, витривалу ходову частину та стильний інтер'єр. Це авто вважається універсальним вибором, який повністю виправдовує свою ринкову вартість.

Бренд Subaru став одним з лідерів очікувань завдяки оновленню лінійки Legacy, Outback та Forester. Ці моделі оснащуються надійними бензиновими двигунами та автоматичними коробками передач (варіаторами), які демонструють високу витривалість. Попит на ці авто стабільно зростає через покращену якість збірки та сучасний дизайн салонів.

Ford Escape та Hyundai Ioniq

Кросовер Ford Escape четвертого покоління став одним із найбажаніших придбань у бюджеті від 20 000 до 25 000 доларів. Автомобілі 2022–2023 років випуску комплектуються модернізованим бензиновим двигуном 1.5 EcoBoost або гібридними установками, що працюють у парі з автоматичною трансмісією. Таке поєднання забезпечує ресурс агрегатів понад 200 000 км.

Електричний Hyundai Ioniq з батареєю місткістю 28 кВт став винятком серед електрокарів, які зазвичай швидко дешевшають. Завдяки прошивці, орієнтованій на економію енергії, та високій надійності батареї, що не деградує навіть після 100 000 км пробігу, ціна на модель залишається стабільно високою.

Mitsubishi та Volvo

Mitsubishi Outlander третього покоління в рестайлінгу впевнено тримається в ціновому діапазоні від 18 000 до 20 000 доларів. Цей гібридний кросовер з надійною трансмісією та витривалим бензиновим двигуном здатний долати понад 400 000 км при належному догляді, що робить його одним з найбільш ліквідних пропозицій.

Справжнім ціновим рекордом став Volvo XC60 першого покоління (рестайлінг) з дизельним двигуном 2.4 та автоматичною коробкою передач. Доглянуті екземпляри 2014–2015 років випуску з пробігом близько 200 000 км сьогодні оцінюються від 22 000 до 25 000 доларів. Висока якість шумоізоляції та безпека роблять цей дизельний кросовер об'єктом полювання для поціновувачів марки.

Також читайте:

Чи варто купити Toyota Land Cruiser Prado з пробігом

Механік назвав найнадійніше дешеве авто з пробігом

Зростання вартості Mazda

Моделі Mazda 6 та кросовер Mazda CX-5 з бензиновими двигунами 2.5 SkyActiv на класичному автоматі продемонстрували найбільший стрибок у ціні за останній рік.

Mazda 6 (2016 року): виросла з 11 000–12 000 доларів до позначки від 13 000 доларів.

виросла з 11 000–12 000 доларів до позначки від 13 000 доларів. Mazda CX-5: якісні варіанти тепер стартують від 20 000 доларів.

Безпроблемна електрика, ресурс двигунів понад 300 000 км та відмінне керування забезпечують цим автомобілям перші місця в рейтингах перепродажу.