ТОП-10 витривалих вживаних авто для українських доріг у 2026 році

2014 Volvo XC70 Фото: netcarshow.com

Стан дорожнього покриття в Україні змушує водіїв прискіпливо обирати транспортні засоби з міцною ходовою частиною та ресурсними агрегатами. У наведеному переліку зібрано моделі різних цінових сегментів, здатні витримувати тривалу експлуатацію в суворих умовах.

Про це йдеться у ролику на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Реклама

Читайте також:

Бюджетні лідери

Серед найбільш доступних варіантів першість тримає Volkswagen Golf четвертого покоління. Попри вік, модель залишається популярною через простоту атмосферних бензинових двигунів 1.4 та 1.6, а також легендарний дизель 1.9. Вартість такого авто становить близько 4000–4500 доларів.

Наступним кроком у бюджеті 5000–6000 доларів є Opel Astra H. Ця модель позбулася проблем з корозією, властивих попередникам, та отримала надзвичайно міцну підвіску. Дизельні версії 1.7 та 1.9 вважаються найбільш ресурсними, хоча бензинові варіанти також демонструють непогані показники витривалості.

Для прихильників комфорту в межах 7000 доларів оптимальним вибором виступає Toyota Avensis у кузові Т25. Автомобіль вирізняється стійкістю до іржі та багатим оснащенням навіть у базових версіях. Дволітровий бензиновий двигун із прямим впорскуванням забезпечує гарну динаміку, а дизельні агрегати здатні долати понад 300 000–400 000 км без капітального ремонту.

Культовий середній сегмент

Skoda Octavia A5 залишається одним з найпопулярніших авто в Україні завдяки величезній базі запчастин та простоті обслуговування. Найбільш живучим вважається двигун 1.6 MPI, який легко піддається ремонту. Для захисту від поверхневої корозії рекомендується звертати увагу на версію Scout, що має додатковий захисний обвис кузова.

У категорії практичних сімейних авто до 7000 доларів виділяється Opel Zafira B. Мінівен пропонує значний кліренс, що критично важливо для мешканців сільської місцевості чи передмістя. Ходова частина ідентична моделі Astra, що гарантує високу зносостійкість при великих навантаженнях.

Також читайте:

Автомобіль з пробігом 200 000 км: що перевірити перед купівлею

Найдешевші у ремонті вживані автомобілі в Україні

Позашляховики та кросовери

Suzuki Grand Vitara посідає особливе місце як безкомпромісний варіант для гірських територій та розмитих доріг. Простота конструкції двигунів 2.0 та 2.4 дозволяє їм працювати понад 350 000 км. Це авто обирають не за рівень комфорту чи шумоізоляції, а за здатність долати перешкоди, недоступні більшості конкурентів.

Subaru Outback четвертого та п’ятого поколінь демонструє еволюцію надійності бренду. Постійний повний привід та модернізовані варіатори, що не бояться перегріву, роблять модель універсальним інструментом для щоденних поїздок. У бюджеті від 14 000 доларів можна знайти екземпляри у відмінному стані з атмосферним двигуном 2.5.

Лінійка Mitsubishi Outlander посідає друге місце серед найбільш живучих машин. Надійні коробки передач та витривала електрика дозволяють цим кросоверам долати значні пробіги без серйозних втручань, що підтверджується досвідом експлуатації в державних структурах та поліції.

Шведський преміум

Третє місце рейтингу отримав Volvo XC60. Модель пропонує значно вищий рівень антикорозійного захисту та якості матеріалів салону порівняно з японськими аналогами. Довговічність ресурсних 5-циліндрових дизелів при належному догляді вражає.

Першу сходинку посідає Volvo XC70 третього покоління (2007-2016). Цей автомобіль поєднує в собі переваги комфортного універсала та прохідність кросовера. Міцний кузов, зносостійкий інтер’єр та перевірені часом автоматичні трансмісії роблять цю модель ідеальним вибором для довготривалого використання на будь-яких типах покриття.