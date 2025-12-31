ТОП-10 выносливых подержанных авто для украинских дорог в 2026 году

2014 Volvo XC70 Фото: netcarshow.com

Состояние дорожного покрытия в Украине заставляет водителей придирчиво выбирать транспортные средства с прочной ходовой частью и ресурсными агрегатами. В приведенном перечне собраны модели разных ценовых сегментов, способные выдерживать длительную эксплуатацию в суровых условиях.

Об этом говорится в ролике на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Бюджетные лидеры

Среди наиболее доступных вариантов первенство держит Volkswagen Golf четвертого поколения. Несмотря на возраст, модель остается популярной из-за простоты атмосферных бензиновых двигателей 1.4 и 1.6, а также легендарного дизеля 1.9. Стоимость такого авто составляет около 4000-4500 долларов.

Следующим шагом в бюджете 5000-6000 долларов является Opel Astra H. Эта модель избавилась от проблем с коррозией, присущих предшественникам, и получила чрезвычайно прочную подвеску. Дизельные версии 1.7 и 1.9 считаются наиболее ресурсными, хотя бензиновые варианты также демонстрируют неплохие показатели выносливости.

Для любителей комфорта в пределах 7000 долларов оптимальным выбором выступает Toyota Avensis в кузове Т25. Автомобиль отличается устойчивостью к ржавчине и богатым оснащением даже в базовых версиях. Двухлитровый бензиновый двигатель с прямым впрыском обеспечивает хорошую динамику, а дизельные агрегаты способны преодолевать более 300 000-400 000 км без капитального ремонта.

Культовый средний сегмент

Skoda Octavia A5 остается одним из самых популярных авто в Украине благодаря огромной базе запчастей и простоте обслуживания. Наиболее живучим считается двигатель 1.6 MPI, который легко поддается ремонту. Для защиты от поверхностной коррозии рекомендуется обращать внимание на версию Scout, имеющую дополнительный защитный обвес кузова.

В категории практичных семейных авто до 7000 долларов выделяется Opel Zafira B. Минивэн предлагает значительный клиренс, что критически важно для жителей сельской местности или пригорода. Ходовая часть идентична модели Astra, что гарантирует высокую износостойкость при больших нагрузках.

Также читайте:

Автомобиль с пробегом 200 000 км: что проверить перед покупкой

Самые дешевые в ремонте подержанные автомобили в Украине

Внедорожники и кроссоверы

Suzuki Grand Vitara занимает особое место как бескомпромиссный вариант для горных территорий и размытых дорог. Простота конструкции двигателей 2.0 и 2.4 позволяет им работать более 350 000 км. Это авто выбирают не за уровень комфорта или шумоизоляции, а за способность преодолевать препятствия, недоступные большинству конкурентов.

Subaru Outback четвертого и пятого поколений демонстрирует эволюцию надежности бренда. Постоянный полный привод и модернизированные вариаторы, которые не боятся перегрева, делают модель универсальным инструментом для ежедневных поездок. В бюджете от 14 000 долларов можно найти экземпляры в отличном состоянии с атмосферным двигателем 2.5.

Линейка Mitsubishi Outlander занимает второе место среди самых живучих машин. Надежные коробки передач и выносливая электрика позволяют этим кроссоверам преодолевать значительные пробеги без серьезных вмешательств, что подтверждается опытом эксплуатации в государственных структурах и полиции.

Шведский премиум

Третье место рейтинга получил Volvo XC60. Модель предлагает значительно более высокий уровень антикоррозионной защиты и качества материалов салона по сравнению с японскими аналогами. Долговечность ресурсных 5-цилиндровых дизелей при должном уходе поражает.

Первую строчку занимает Volvo XC70 третьего поколения (2007-2016). Этот автомобиль сочетает в себе преимущества комфортного универсала и проходимость кроссовера. Прочный кузов, износостойкий интерьер и проверенные временем автоматические трансмиссии делают эту модель идеальным выбором для длительного использования на любых типах покрытия.