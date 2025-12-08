Видео
Неубиваемые кроссоверы с пробегом по цене до 10 000 долларов

Дата публикации 8 декабря 2025 17:30
Рейтинг надежных бюджетных кроссоверов с пробегом в Украине
2015 Nissan Qashqai Фото: exchangeandmart.co.uk

Выбор надежного подержанного автомобиля часто превращается в лотерею, однако автоэксперт облегчил эту задачу, составив список неубиваемых кроссоверов. В рейтинг вошли модели стоимостью до 10 000 долларов, которые славятся ресурсными двигателями и выносливой ходовой частью.

Об этом говорится в ролике на YouTube-канале "Юра Горячий".

Корейская и японская классика

Пятое место заняло трио проверенных временем моделей: Mitsubishi Outlander (первое поколение), Kia Sportage и Hyundai Tucson. Эти автомобили можно найти в диапазоне от 6000 до 8500 долларов. Главные преимущества — простые атмосферные двигатели (2.0 и 2.4 литра), которые прекрасно работают с ГБО, и надежные коробки передач. Единственным существенным недостатком эксперт назвал слабую коррозионную стойкость, поэтому при покупке стоит тщательно осматривать и обрабатывать днище.

Рамный великан

На четвертом месте — неожиданный выбор в сегменте до 10 000 долларов. Это даже не кроссовер, а корейский рамный внедорожник SsangYong Rexton. Его главный козырь — лицензионный 2,7-литровый дизельный двигатель от Mercedes. Машина предлагает мягкую подвеску, полный привод и комфортный салон. Однако следует быть готовым к тому, что рама подвержена коррозии, а сам двигатель долго прогревается зимой.

Французско-японский альянс

Третью строчку разделили Renault Koleos и Nissan X-Trail. В бюджете до 10 000 долларов можно рассчитывать преимущественно на версии с механической коробкой передач. Особого внимания заслуживает 2-литровый дизель, ресурс которого превышает 400 000 км. X-Trail выигрывает по дизайну, тогда как Koleos имеет лучшую защиту от ржавчины.

Европейский дуэт

Серебро получили Citroën C-Crosser и Peugeot 4007. Фактически это перелицованные версии Mitsubishi Outlander XL, но с надежным французским дизелем 2,2 литра. Эксперт советует искать варианты на механике по цене около 9000 долларов. Эти авто устойчивы к коррозии, а их двигатели спокойно выдерживают пробеги в 300 000-350 000 км.

ТОП-5 неубиваемых дизелей: на каких авто они стоят

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

Народный любимец

Лидером рейтинга стал Nissan Qashqai (включая версию +2). Это абсолютный хит на рынке благодаря сочетанию цены, надежности и богатого оснащения. За сумму до 10 000 долларов можно получить авто с панорамной крышей, камерами и климат-контролем. Линейка двигателей включает легендарный дизель 1.5 dCi и ресурсный 2-литровый дизель с чугунным блоком, которые без проблем преодолевают более полумиллиона километров.

рейтинг авто Mitsubishi советы автомобиль Renault Nissan подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
