Видео

Лучшие б/у внедорожники и кроссоверы для покупки в 2025 году

Лучшие б/у внедорожники и кроссоверы для покупки в 2025 году

Дата публикации 22 ноября 2025 15:45
обновлено: 15:04
Внедорожники и кроссоверы с пробегом, которые прослужат более 15 лет
2023 Toyota Sequoia Фото: motorbiscuit.com

Не каждый внедорожник и кроссовер могут выдержать 15 лет реальной эксплуатации без дорогостоящего ремонта. Согласно данным исследования iSeeCars, четыре долговечные модели продолжают хорошо работать даже после пробега более 300 000 км.

Об этом сообщил GOBankingRates.

Toyota Sequoia

Внедорожник Sequoia, построенный на прочной раме, которая разработана для борьбы с непогодой и пересеченной местностью. Авто оснащено надежным гибридным двигателем Toyota i-Force Max Hybrid в сочетании с силовым агрегатом V6.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner 2014 року
2014 Toyota 4Runner Фото: caranddriver.com

По данным Phxusedcars.com, внедорожник обладает высокой стоимостью при перепродаже, независимо от того проездил он пять или 15 лет. Одной из причин этого является проверенный 4-литровый двигатель V6, который работает в паре с простой и надежной 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid 2020 року
2020 Toyota Highlander Hybrid Фото: caranddriver.com

По данным Repair Pal, этот кроссовер в среднем совершает всего 0,3 ремонтных визитов в год, а вероятность возникновения серьезной проблемы составляет всего 12%. По информации Toyota of Kirkland, многие гибридные аккумуляторы в Highlander служат более 250 000 км пробега, а некоторые пересекают отметку 320 000 км.

Lexus RX Hybrid

Lexus RX Hybrid 2016 року
2016 Lexus RX Hybrid Фото: caranddriver.com

Владельцы сообщают, что выпуски кроссовера 2010-х годов часто пробегают по 320 000-480 000 км без серьезных повреждений. Lexus RX получил от JD Power награду Initial Quality Award, а сама марка заняла самое высокое место среди брендов по результатам исследования надежности 2025 года.

авто советы автомобиль гибрид Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
