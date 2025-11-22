Позашляховики та кросовери з пробігом, які прослужать понад 15 років

Кращі вживані позашляховики та кросовери для купівлі у 2025 році
Не кожен позашляховик та кросовер можуть витримати 15 років реальної експлуатації без дорогого ремонту. Згідно з даними дослідження iSeeCars, чотири довговічні моделі продовжують добре працювати навіть після пробігу понад 300 000 км.
Toyota Sequoia
Позашляховик Sequoia, побудований на міцній рамі, яка розроблена для боротьби з негодою та пересіченою місцевістю. Авто оснащене надійним гібридним двигуном Toyota i-Force Max Hybrid у поєднанні з силовим агрегатом V6.
Toyota 4Runner
За даними Phxusedcars.com, позашляховик має високу вартістю при перепродажі, незалежно від того проїздив він пʼять або 15 років. Однією з причин цього є перевірений 4-літровий двигун V6, який працює у парі з простою та надійною 5-ступеневою автоматичною коробкою передач.
Toyota Highlander Hybrid
За даними Repair Pal, цей кросовер в середньому здійснює лише 0,3 ремонтних візитів на рік, а ймовірність виникнення серйозної проблеми становить лише 12%. За інформацією Toyota of Kirkland, багато гібридних акумуляторів в Highlander служать понад 250 000 км пробігу, а деякі перетинають позначку 320 000 км.
Lexus RX Hybrid
Власники повідомляють, що випуски кросовера 2010-х років часто пробігають по 320 000-480 000 км без серйозних пошкоджень. Lexus RX отримав від JD Power нагороду Initial Quality Award, а сама марка посіла найвище місце серед брендів за результатами дослідження надійності 2025 року.
