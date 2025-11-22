Відео
Кращі вживані позашляховики та кросовери для купівлі у 2025 році

Дата публікації: 22 листопада 2025 15:45
Оновлено: 15:04
Позашляховики та кросовери з пробігом, які прослужать понад 15 років
2023 Toyota Sequoia Фото: motorbiscuit.com

Не кожен позашляховик та кросовер можуть витримати 15 років реальної експлуатації без дорогого ремонту. Згідно з даними дослідження iSeeCars, чотири довговічні моделі продовжують добре працювати навіть після пробігу понад 300 000 км.

Про це повідомив GOBankingRates.

Toyota Sequoia

Позашляховик Sequoia, побудований на міцній рамі, яка розроблена для боротьби з негодою та пересіченою місцевістю. Авто оснащене надійним гібридним двигуном Toyota i-Force Max Hybrid у поєднанні з силовим агрегатом V6.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner 2014 року
2014 Toyota 4Runner Фото: caranddriver.com

За даними Phxusedcars.com, позашляховик має високу вартістю при перепродажі, незалежно від того проїздив він пʼять або 15 років. Однією з причин цього є перевірений 4-літровий двигун V6, який працює у парі з простою та надійною 5-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid 2020 року
2020 Toyota Highlander Hybrid Фото: caranddriver.com

За даними Repair Pal, цей кросовер в середньому здійснює лише 0,3 ремонтних візитів на рік, а ймовірність виникнення серйозної проблеми становить лише 12%. За інформацією Toyota of Kirkland, багато гібридних акумуляторів в Highlander служать понад 250 000 км пробігу, а деякі перетинають позначку 320 000 км.

Lexus RX Hybrid

Lexus RX Hybrid 2016 року
2016 Lexus RX Hybrid Фото: caranddriver.com

Власники повідомляють, що випуски кросовера 2010-х років часто пробігають по 320 000-480 000 км без серйозних пошкоджень. Lexus RX отримав від JD Power нагороду Initial Quality Award, а сама марка посіла найвище місце серед брендів за результатами дослідження надійності 2025 року.

авто поради автомобіль гібрид Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
