Кращий корейський кросовер за надійністю у 2025 році

Hyundai Santa Cruz 2025 року, що є унікальною сумішшю кросовера та пікапа, отримав рейтинг надійності 84/100 від JD Power. Цей незвичайний автомобіль довів, що ризик у дизайні може співіснувати з винятковою якістю збірки та мінімальною кількістю скарг.

Висока надійність

Hyundai Santa Cruz 2025 року мав лише один відгук та мізерні 0,11 скарги NHTSA на 1000 автомобілів, що свідчить про виняткову виробничу стабільність, досягнуту на заводі Hyundai в Алабамі, США.

Якість збірки є очевидною: двері зачиняються з приємним стуком, матеріали інтерʼєру відчуваються щільними, а салон залишається тихим. Цей послужний список є результатом керованого контролю якості Hyundai та довгострокових інвестицій у надійність.

Стиль та функціональність

Це розумний кросовер, зручний для міських умов, але з кузовом пікапа. Власники цінують його за невибагливість та універсальність, що дозволяє закинути спорядження чи мішки в кузов, насолоджуючись при цьому плавною та тихою поїздкою. Santa Cruz є "швейцарським ножем" серед кросоверів: наполовину практичний, наполовину стильний, але повністю індивідуальний.

Santa Cruz оснащується базовим 2,5-літровим двигуном на 191 к.с. або турбоверсією, яка видає 281 к.с. та 422 Нм крутного моменту. Версія з турбонаддувом виявилася надзвичайно надійною.

Двигун працює в парі з 8-ступепевою коробкою передач з подвійним зчепленням, яка перемикається плавно та не має проблем з надійністю. Трансмісія робить Santa Cruz одним з найменш проблемних автомобілів у довгостроковій перспективі.