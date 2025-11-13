Відео
Найнадійніший корейський кросовер у 2025 році

Найнадійніший корейський кросовер у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 06:45
Оновлено: 22:25
Кращий корейський кросовер за надійністю у 2025 році
2025 Hyundai Santa Cruz Фото: usnews.com

Hyundai Santa Cruz 2025 року, що є унікальною сумішшю кросовера та пікапа, отримав рейтинг надійності 84/100 від JD Power. Цей незвичайний автомобіль довів, що ризик у дизайні може співіснувати з винятковою якістю збірки та мінімальною кількістю скарг.

Про це написав Top Speed.

Читайте також:

Висока надійність

Hyundai Santa Cruz 2025 року мав лише один відгук та мізерні 0,11 скарги NHTSA на 1000 автомобілів, що свідчить про виняткову виробничу стабільність, досягнуту на заводі Hyundai в Алабамі, США.

Якість збірки є очевидною: двері зачиняються з приємним стуком, матеріали інтерʼєру відчуваються щільними, а салон залишається тихим. Цей послужний список є результатом керованого контролю якості Hyundai та довгострокових інвестицій у надійність.

Також читайте:

Чи надійні вживані авто Hyundai після 160 000 км

Що сталося з Hyundai Elantra, який проїхав 1 600 000 км

Вживані кросовери Hyundai та Kia, яких варто уникати

Стиль та функціональність

Це розумний кросовер, зручний для міських умов, але з кузовом пікапа. Власники цінують його за невибагливість та універсальність, що дозволяє закинути спорядження чи мішки в кузов, насолоджуючись при цьому плавною та тихою поїздкою. Santa Cruz є "швейцарським ножем" серед кросоверів: наполовину практичний, наполовину стильний, але повністю індивідуальний.

Santa Cruz оснащується базовим 2,5-літровим двигуном на 191 к.с. або турбоверсією, яка видає 281 к.с. та 422 Нм крутного моменту. Версія з турбонаддувом виявилася надзвичайно надійною.

Двигун працює в парі з 8-ступепевою коробкою передач з подвійним зчепленням, яка перемикається плавно та не має проблем з надійністю. Трансмісія робить Santa Cruz одним з найменш проблемних автомобілів у довгостроковій перспективі.

рейтинг авто поради автомобіль двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
