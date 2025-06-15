На що перетворилася Hyundai Elantra після 1 600 000 км пробігу

Фарра Гейнс зі своєю Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

Водійка з Канзасу Фарра Гейнс проїхала 1 000 000 миль (1 600 000 км) на автомобілі з оригінальними двигуном та трансмісією лише за пʼять років. При чому рекордного пробігу вона досягла на звичайному седані Hyundai Elantra.

Про це написав Motor Biscuit.

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Більшість водіїв пишаються тим, що подолали 160 000 км без трагічних втрат для авто, але Фарра проїхала вдесятеро більше на оригінальному силовому агрегаті.

Представникам Hyundai довелося визнати: "Навіть ми подумали: "Вау!" Звичайно, ми даємо на свої автомобілі в США гарантію до 160 000 км. Але нам потрібно з'ясувати, як Фарра змогла проїхати на своїй Elantra вдесятеро більше".

Гейнс заробляє постачанням автозапчастин в штаті Канзас. Коли менеджери Hyundai запитала її про секрет, Гейнс відповіла: "Я б ніколи не досягла такого результату, якби не дбала про свою машину, дотримувалася регулярної заміни оливи, паливної помпи, гальм, роторів, супортів. Але двигун та трансмісія все ще оригінальні".

Режим їзди

Фарра Гейнс їздила дев'ять годин на день протягом робочого тижня — це 260 днів на рік, або близько 1 237 км на день з середньою швидкістю 136 км/год. Коли одометр досяг позначки 999 999 миль, в Hyundai перевірили пробіг та подарували Гейнс нову Elantra.

Отже, жінка проїжджала 320 000 км на рік в автомобілі, від якого ніхто такого не очікував. Втім, Фарра Гейнс та її Elantra довели: для того, щоб побити рекорди, не потрібні Toyota або Mercedes — згодяться лише відданість справі та заміна оливи кожні два тижні.

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