За скільки кілометрів пробігу починаються проблеми з авто

Залежить від пробігу — на якому кілометрі чекати проблем з авто
Чим більший пробіг та тривалість використання автомобіля, тим вищий ризик серйозних несправностей. Коли саме слід очікувати на перші проблеми та які витрати можуть виникнути.
Про це написав Auto24.
- 30 000-40 000 км пробігу
За активного керування зношуються гальмівні колодки. На Renault Megane вони коштують 500-800 грн, а комплект для Audi RS Q7 може досягати 10 000 грн.
Також зношуються тяги стабілізатора, що проявляється у стуках на нерівностях. Ціни на останні зазвичай невисокі, навіть для дорогих авто.
- 60 000-80 000 км пробігу
Час замінювати ремені, ролики, помпу, а також охолоджувальну та гальмівну рідини на деяких авто. Вартість такого обслуговування становить від 5000-6000 грн для бюджетних авто, до 20 000-40 000 грн — для преміальних. Якщо досі не замінили, то час оновити гальмівні колодки та тяги стабілізатора.
На поганих дорогах можуть знадобитися заміни втулок стабілізатора та сайлетблоків важелів, які не є дорогими навіть для преміумкласу.
- 100 000-120 000 км пробігу
Перші неприємності з двигуном, такі як підтікання оливи або антифризу, а також екологічні проблеми на дизельних двигунах Євро-6 через неякісне пальне.
На автомобілях з механічною коробкою передач може знадобитись заміна зчеплення, що коштує для бюджетних моделей 8000-10 000 грн за роботу та 15 000-20 000 грн за запчастини, для преміумкласу — значно більше.
- 150 000-180 000 км пробігу
Перші проблеми з дорогими вузлами, зокрема з рульовою рейкою, реставрація якої коштує 15 000-30 000 грн.
Також може знадобитися заміна амортизаторів. Для недорогих авто комплект з чотирьох штук обійдеться в 10 000-15 000 грн, а як для преміальних моделей з активною підвіскою — понад 100 000 грн.
- 200 000-250 000 км пробігу
Більшість вузлів автомобіля наближаються до вичерпання свого ресурсу.
Зазвичай потребує заміни або реставрації турбіна — від 20 000 грн для бюджетного сегмента.
Також можуть виникнути проблеми з автоматичними коробками передач, ремонт яких коштує від 30 000-40 000 грн.
Виходять з ладу каталізатори та сажові фільтри, що може вимагати видалення елементів з перепрограмуванням, що коштуватиме кілька сотень доларів, або заміни на нові деталі за тисячі доларів.
Двигуни можуть почати споживати багато оливи та вимагати заміни поршневих кілець вартістю від 30 000-40 000 грн для бюджетних та 200 000-300 000 грн для преміальних авто.
- Понад 300 000 км пробігу
У багатьох випадках такі авто вже недоцільно експлуатувати. Витрати на ремонти за невеликий період часу можуть перевищити ціну самого автомобіля. Надійність таких автомобілів низька — вони можуть зламатись у будь-який момент.
Виключенням можуть слугувати надійні авто старої школи, випущені від середини вісімдесятих до початку двохтисячних.
Раніше ми писали, яку оливу потрібно заливати в авто з пробігом понад 100 тис. км. Також експерт попередив, з яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни.
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