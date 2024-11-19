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Залежить від пробігу — на якому кілометрі чекати проблем з авто

19 листопада 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
За скільки кілометрів пробігу починаються проблеми з авто
Панель з одометром. Фото: linkedin.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Чим більший пробіг та тривалість використання автомобіля, тим вищий ризик серйозних несправностей. Коли саме слід очікувати на перші проблеми та які витрати можуть виникнути.

Про це написав Auto24.

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  • 30 000-40 000 км пробігу

За активного керування зношуються гальмівні колодки. На Renault Megane вони коштують 500-800 грн, а комплект для Audi RS Q7 може досягати 10 000 грн.

Також зношуються тяги стабілізатора, що проявляється у стуках на нерівностях. Ціни на останні зазвичай невисокі, навіть для дорогих авто.

  • 60 000-80 000 км пробігу

Час замінювати ремені, ролики, помпу, а також охолоджувальну та гальмівну рідини на деяких авто. Вартість такого обслуговування становить від 5000-6000 грн для бюджетних авто, до 20 000-40 000 грн — для преміальних. Якщо досі не замінили, то час оновити гальмівні колодки та тяги стабілізатора.

На поганих дорогах можуть знадобитися заміни втулок стабілізатора та сайлетблоків важелів, які не є дорогими навіть для преміумкласу.

  • 100 000-120 000 км пробігу

Перші неприємності з двигуном, такі як підтікання оливи або антифризу, а також екологічні проблеми на дизельних двигунах Євро-6 через неякісне пальне.

На автомобілях з механічною коробкою передач може знадобитись заміна зчеплення, що коштує для бюджетних моделей 8000-10 000 грн за роботу та 15 000-20 000 грн за запчастини, для преміумкласу — значно більше.

  • 150 000-180 000 км пробігу

Перші проблеми з дорогими вузлами, зокрема з рульовою рейкою, реставрація якої коштує 15 000-30 000 грн.

Також може знадобитися заміна амортизаторів. Для недорогих авто комплект з чотирьох штук обійдеться в 10 000-15 000 грн, а як для преміальних моделей з активною підвіскою — понад 100 000 грн.

  • 200 000-250 000 км пробігу

Більшість вузлів автомобіля наближаються до вичерпання свого ресурсу.

Зазвичай потребує заміни або реставрації турбіна — від 20 000 грн для бюджетного сегмента.

Також можуть виникнути проблеми з автоматичними коробками передач, ремонт яких коштує від 30 000-40 000 грн.

Виходять з ладу каталізатори та сажові фільтри, що може вимагати видалення елементів з перепрограмуванням, що коштуватиме кілька сотень доларів, або заміни на нові деталі за тисячі доларів.

Двигуни можуть почати споживати багато оливи та вимагати заміни поршневих кілець вартістю від 30 000-40 000 грн для бюджетних та 200 000-300 000 грн для преміальних авто.

  • Понад 300 000 км пробігу

У багатьох випадках такі авто вже недоцільно експлуатувати. Витрати на ремонти за невеликий період часу можуть перевищити ціну самого автомобіля. Надійність таких автомобілів низька — вони можуть зламатись у будь-який момент.

Виключенням можуть слугувати надійні авто старої школи, випущені від середини вісімдесятих до початку двохтисячних.

Раніше ми писали, яку оливу потрібно заливати в авто з пробігом понад 100 тис. км. Також експерт попередив, з яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни.

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