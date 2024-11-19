Через сколько километров пробега начинаются проблемы с авто

Панель с одометром. Фото: linkedin.com

Чем больше пробег и продолжительность использования автомобиля, тем выше риск серьезных неисправностей. Когда именно следует ожидать первые проблемы и какие затраты могут возникнуть.

Об этом написал Auto24.

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30 000–40 000 км пробега

При активном вождении изнашиваются тормозные колодки. На Renault Megane они стоят 500–800 грн, а комплект для Audi RS Q7 может достигать 10 000 грн.

Также изнашиваются тяги стабилизатора, проявляющиеся в стуках на неровностях. Цены на последние обычно невысокие, даже для дорогих автомобилей.

60 000–80 000 км пробега

Пора менять ремни, ролики, насос, а также охлаждающую и тормозную жидкости на некоторых авто. Стоимость такого обслуживания составляет от 5000–6000 грн для бюджетных авто, до 20 000–40 000 грн — для премиальных. Если до сих пор не заменили, то пора обновить тормозные колодки и тяги стабилизатора.

На плохих дорогах могут потребоваться замены втулок стабилизатора и сайлетблоков рычагов, которые не дорогие даже для премиум-класса.

100 000–120 000 км пробега

Первые неприятности с двигателем, такие как подтекание масла или антифриза, а также экологические проблемы на дизельных двигателях Евро-6 из-за некачественного топлива.

На автомобилях с механической коробкой передач может потребоваться смена сцепления, которая стоит для бюджетных моделей 8000-10 000 грн за работу и 15 000-20 000 грн за запчасти, для премиум-класса — значительно больше.

150 000–180 000 км пробега

Первые проблемы с дорогими узлами, в том числе с рулевым рельсом, реставрация которого стоит 15 000-30 000 грн.

Также может потребоваться замена амортизаторов. Для недорогих авто комплект из четырех штук обойдется в 10 000–15 000 грн, а как для премиальных моделей с активной подвеской — более 100 000 грн.

200 000–250 000 км пробега

Большинство узлов автомобиля приближаются к истощению своего ресурса.

Обычно нуждается в замене или реставрации турбина — от 20 000 грн для бюджетного сегмента.

Также могут возникнуть проблемы с автоматическими коробками, ремонт которых стоит от 30 000-40 000 грн.

Выходят из строя катализаторы и сажевые фильтры, что может потребовать удаления элементов с перепрограммированием, которое обойдется в несколько сотен долларов, или замены на новые детали за тысячи долларов.

Двигатели могут начать потреблять много масла и требовать замены поршневых колец стоимостью от 30 000-40 000 грн. для бюджетных и 200 000-300 000 грн. для премиальных авто.

Более 300 000 км пробега

Во многих случаях такие авто уже нецелесообразно эксплуатировать. Расходы на ремонт за небольшой период времени могут превысить цену самого автомобиля. Надежность таких автомобилей низкая — они могут сломаться в любой момент.

Исключением могут служить надежные автомобили старой школы, выпущенные с середины восьмидесятых до начала двухтысячных.

Ранее мы писали, какое масло нужно заливать в авто с пробегом более 100 тыс. км. Также эксперт предупредил, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены.