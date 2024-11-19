Через сколько километров пробега начинаются проблемы с авто

Зависит от пробега — на каком километре ждать проблем с авто
Чем больше пробег и продолжительность использования автомобиля, тем выше риск серьезных неисправностей. Когда именно следует ожидать первые проблемы и какие затраты могут возникнуть.
Об этом написал Auto24.
- 30 000–40 000 км пробега
При активном вождении изнашиваются тормозные колодки. На Renault Megane они стоят 500–800 грн, а комплект для Audi RS Q7 может достигать 10 000 грн.
Также изнашиваются тяги стабилизатора, проявляющиеся в стуках на неровностях. Цены на последние обычно невысокие, даже для дорогих автомобилей.
- 60 000–80 000 км пробега
Пора менять ремни, ролики, насос, а также охлаждающую и тормозную жидкости на некоторых авто. Стоимость такого обслуживания составляет от 5000–6000 грн для бюджетных авто, до 20 000–40 000 грн — для премиальных. Если до сих пор не заменили, то пора обновить тормозные колодки и тяги стабилизатора.
На плохих дорогах могут потребоваться замены втулок стабилизатора и сайлетблоков рычагов, которые не дорогие даже для премиум-класса.
- 100 000–120 000 км пробега
Первые неприятности с двигателем, такие как подтекание масла или антифриза, а также экологические проблемы на дизельных двигателях Евро-6 из-за некачественного топлива.
На автомобилях с механической коробкой передач может потребоваться смена сцепления, которая стоит для бюджетных моделей 8000-10 000 грн за работу и 15 000-20 000 грн за запчасти, для премиум-класса — значительно больше.
- 150 000–180 000 км пробега
Первые проблемы с дорогими узлами, в том числе с рулевым рельсом, реставрация которого стоит 15 000-30 000 грн.
Также может потребоваться замена амортизаторов. Для недорогих авто комплект из четырех штук обойдется в 10 000–15 000 грн, а как для премиальных моделей с активной подвеской — более 100 000 грн.
- 200 000–250 000 км пробега
Большинство узлов автомобиля приближаются к истощению своего ресурса.
Обычно нуждается в замене или реставрации турбина — от 20 000 грн для бюджетного сегмента.
Также могут возникнуть проблемы с автоматическими коробками, ремонт которых стоит от 30 000-40 000 грн.
Выходят из строя катализаторы и сажевые фильтры, что может потребовать удаления элементов с перепрограммированием, которое обойдется в несколько сотен долларов, или замены на новые детали за тысячи долларов.
Двигатели могут начать потреблять много масла и требовать замены поршневых колец стоимостью от 30 000-40 000 грн. для бюджетных и 200 000-300 000 грн. для премиальных авто.
- Более 300 000 км пробега
Во многих случаях такие авто уже нецелесообразно эксплуатировать. Расходы на ремонт за небольшой период времени могут превысить цену самого автомобиля. Надежность таких автомобилей низкая — они могут сломаться в любой момент.
Исключением могут служить надежные автомобили старой школы, выпущенные с середины восьмидесятых до начала двухтысячных.
Ранее мы писали, какое масло нужно заливать в авто с пробегом более 100 тыс. км. Также эксперт предупредил, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены.
Читайте Новини.LIVE!