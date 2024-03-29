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Какой средний пробег подержанных авто в Украине — памятка для покупателя

29 марта 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Средний пробег подержанных автомобилей в Украине — неожиданные закономерности
Покупатели смотрят, прежде всего, на пробег авто. Фото: cnn.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Одним из главных параметров подержанного авто является пробег, который одолела машина за время эксплуатации. Неудивительно, что этот показатель интересует потенциальных покупателей для оценки остаточного ресурса машины.

Специалисты Avtosota собрали данные из тысяч объявлений о продаже авто в Украине на AUTO.RIA, чтобы выяснить минимальные и максимальные пробеги подержанных автомобилей.

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  • Среди машин до 2 лет минимальный пробег составлял 9 тыс. км, максимальный — 140 тыс. км. Это очень много. Средний пробег в категории — около 30 тыс. км.
  • Машины за 4 года в среднем пробегают 70 тыс. км, а максимальный в категории составил 256 тыс. км. В большинстве столько проезжают за 17 лет эксплуатации.
  • Автомобили в возрасте 8 лет имеют средний пробег около 140 тыс. км, максимальный — 350 тыс. км.
  • Легковушки 12 лет в среднем проезжают 160 тыс. км. Хотя встречаются машины с пробегом в 11 тыс. км. Но малый пробег у пожилого авто это, скорее, серьезный порок. Максимальный заявленный пробег в категории составляет 550 тыс. км.
  • Среди 16-летних автомобилей средний пробег составляет 240 тыс. км., хотя встречаются и экземпляры с 25 тыс. км. Максимальный пробег в категории почему-то меньше, чем у предшественников и составляет 500 тыс. км.
  • Самые старшие 20-летние авто имеют средний пробег — 300 тыс. км, а минимальный — всего 50 тыс. На самом деле здесь речь идет о ВАЗе и ЗАЗе, владельцы которых давно покинули свои автомобили. Интересно, что максимальный заявленный пробег снова уменьшился — до 480 тыс. км.

Ранее мы представляли ТОП-5 подержанных автомобилей до 4 тыс. долларов в Украине в 2023 году. Также рассказывали, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов.

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