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Який середній пробіг вживаних авто в Україні — пам'ятка для покупця

29 березня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Середній пробіг вживаних авто в Україні — несподівані закономірності
Покупці дивляться насамперед на пробіг авто. Фото: cnn.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Одним з головних параметрів вживаного авто є пробіг, який здолала машина за час експлуатації. Не дивно, що саме цей показник цікавить потенційних покупців для оцінки залишкового ресурсу машини.

Фахівці Avtosota зібрали дані з тисяч оголошень про продаж авто в Україні на AUTO.RIA, щоб з'ясувати мінімальні та максимальні пробіги вживаних автівок.

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Пробіг вживаних авто в Україні

  • Серед машин віком до 2 роки мінімальний пробіг становив 9 тис. км, максимальний — 140 тис. км. Це дуже багато. Середній пробіг в категорії — близько 30 тис. км.
  • Машини за 4 роки в середньому пробігають 70 тис. км, а максимальний в категорії склав аж 256 тис. км. В більшості стільки проїжджають за 17 років експлуатації.
  • Авто віком 8 років мають середній пробіг близько 140 тис. км, максимальний — 350 тис. км
  • Легковики 12 років в середньому проїжджають 160 тис. км. Хоча зустрічаються машини з пробігом 11 тис. км. Але малий пробіг у немолодого авто це, скоріше, серйозна вада. Максимальний заявлений пробіг в категорії сягає 550 тис. км.
  • Серед 16-річних автомобілів середній пробіг становить 240 тис. км, хоча зустрічаються й екземпляри з 25 тис. км. Максимальний пробіг в категорії чомусь менший, ніж у попередників і складає 500 тис. км.
  • Найстарші 20-річні авто мають середній пробіг – 300 тис. км, а мінімальний — лише 50 тис. Насправді тут йдеться про ВАЗ та ЗАЗ, власники яких давно покинули свої автомобілі. Цікаво, що максимальний заявлений пробіг знову зменшився — до 480 тис. км.

Раніше ми представляли ТОП-5 вживаних авто до 4 тис. доларів в Україні у 2023 році. Також розповідали, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів.

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