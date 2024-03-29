Середній пробіг вживаних авто в Україні — несподівані закономірності

Покупці дивляться насамперед на пробіг авто. Фото: cnn.com

Одним з головних параметрів вживаного авто є пробіг, який здолала машина за час експлуатації. Не дивно, що саме цей показник цікавить потенційних покупців для оцінки залишкового ресурсу машини.

Фахівці Avtosota зібрали дані з тисяч оголошень про продаж авто в Україні на AUTO.RIA, щоб з'ясувати мінімальні та максимальні пробіги вживаних автівок.

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Пробіг вживаних авто в Україні

Серед машин віком до 2 роки мінімальний пробіг становив 9 тис. км, максимальний — 140 тис. км. Це дуже багато. Середній пробіг в категорії — близько 30 тис. км.

Машини за 4 роки в середньому пробігають 70 тис. км, а максимальний в категорії склав аж 256 тис. км. В більшості стільки проїжджають за 17 років експлуатації.

Авто віком 8 років мають середній пробіг близько 140 тис. км, максимальний — 350 тис. км

Легковики 12 років в середньому проїжджають 160 тис. км. Хоча зустрічаються машини з пробігом 11 тис. км. Але малий пробіг у немолодого авто це, скоріше, серйозна вада. Максимальний заявлений пробіг в категорії сягає 550 тис. км.

Серед 16-річних автомобілів середній пробіг становить 240 тис. км, хоча зустрічаються й екземпляри з 25 тис. км. Максимальний пробіг в категорії чомусь менший, ніж у попередників і складає 500 тис. км.

Найстарші 20-річні авто мають середній пробіг – 300 тис. км, а мінімальний — лише 50 тис. Насправді тут йдеться про ВАЗ та ЗАЗ, власники яких давно покинули свої автомобілі. Цікаво, що максимальний заявлений пробіг знову зменшився — до 480 тис. км.

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