Во что превратилась Hyundai Elantra после 1 600 000 км пробега

Фарра Хейнс со своей Hyundai Elantra. Фото: Hyundai

Водитель из Канзаса Фарра Гейнс проехала 1 000 000 миль (1 600 000 км) на автомобиле с оригинальными двигателем и трансмиссией всего за пять лет. Причем рекордного пробега она достигла на обычном седане Hyundai Elantra.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Большинство водителей гордятся тем, что преодолели 160 000 км без трагических потерь для авто, но Фарра проехала в десять раз больше на оригинальном силовом агрегате.

Представителям Hyundai пришлось признать: "Даже мы подумали: "Вау!" Конечно, мы даем на свои автомобили в США гарантию до 160 000 км. Но нам нужно выяснить, как Фарра смогла проехать на своей Elantra в десять раз больше".

Гейнс зарабатывает поставкой автозапчастей в штате Канзас. Когда менеджеры Hyundai спросила ее о секрете, Гейнс ответила: "Я бы никогда не достигла такого результата, если бы не заботилась о своей машине, придерживалась регулярной замены масла, топливной помпы, тормозов, роторов, суппортов. Но двигатель и трансмиссия все еще оригинальные".

Режим езды

Фарра Гейнс ездила девять часов в день в течение рабочей недели — это 260 дней в году, или около 1237 км в день со средней скоростью 136 км/ч. Когда одометр достиг отметки 999 999 миль, в Hyundai проверили пробег и подарили Гейнс новую Elantra.

Итак, женщина проезжала 320 000 км в год в автомобиле, от которого никто такого не ожидал. Впрочем, Фарра Гейнс и ее Elantra доказали: для того, чтобы побить рекорды, не нужны Toyota или Mercedes — сгодятся лишь преданность делу и замена масла каждые две недели.

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