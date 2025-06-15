Во что превратилась Hyundai Elantra после 1 600 000 км пробега

Что случилось с Hyundai Elantra, который проехал 1 600 000 км
Водитель из Канзаса Фарра Гейнс проехала 1 000 000 миль (1 600 000 км) на автомобиле с оригинальными двигателем и трансмиссией всего за пять лет. Причем рекордного пробега она достигла на обычном седане Hyundai Elantra.
Об этом написал Motor Biscuit.
На что способна Elantra
Большинство водителей гордятся тем, что преодолели 160 000 км без трагических потерь для авто, но Фарра проехала в десять раз больше на оригинальном силовом агрегате.
Представителям Hyundai пришлось признать: "Даже мы подумали: "Вау!" Конечно, мы даем на свои автомобили в США гарантию до 160 000 км. Но нам нужно выяснить, как Фарра смогла проехать на своей Elantra в десять раз больше".
Гейнс зарабатывает поставкой автозапчастей в штате Канзас. Когда менеджеры Hyundai спросила ее о секрете, Гейнс ответила: "Я бы никогда не достигла такого результата, если бы не заботилась о своей машине, придерживалась регулярной замены масла, топливной помпы, тормозов, роторов, суппортов. Но двигатель и трансмиссия все еще оригинальные".
Режим езды
Фарра Гейнс ездила девять часов в день в течение рабочей недели — это 260 дней в году, или около 1237 км в день со средней скоростью 136 км/ч. Когда одометр достиг отметки 999 999 миль, в Hyundai проверили пробег и подарили Гейнс новую Elantra.
Итак, женщина проезжала 320 000 км в год в автомобиле, от которого никто такого не ожидал. Впрочем, Фарра Гейнс и ее Elantra доказали: для того, чтобы побить рекорды, не нужны Toyota или Mercedes — сгодятся лишь преданность делу и замена масла каждые две недели.
Ранее эксперты назвали деталь, которая выдает скрученный пробег подержанного автомобиля. Также мы писали, на каком километре можно ждать проблем с машиной.
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