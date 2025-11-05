Корейське сімейне авто стало найкращим кросовером 2025 року

2025 Hyundai Santa Fe Фото: cars.usnews.com

В умовах величезного вибору сучасних кросоверів експерти Carwow визначили справжніх лідерів ринку. Головним акцентом рейтингу 2025 року став корейський сімейний автомобіль, який вражає практичністю, дизайном та економічністю.

Абсолютний універсал

Популярність кросоверів створила величезний вибір моделей — від доступної Dacia Bigster до 7-місної Skoda Kodiaq або преміальної BMW X7. Сучасні SUV вже не пожирачі палива, а є тихими, вишуканими та приємними в управлінні, хоча й дорожчими в експлуатації через свої розміри.

Hyundai Santa Fe — один з найкращих кросоверів, що продаються сьогодні, й саме тому він отримав звання "Автомобіль року 2025" від Carwow.

Цей корейський сімейний автомобіль справляє потужне враження завдяки своєму великому, масивному кузову. Його дизайн з прямокутними краями та H-подібними світлодіодними вогнями часто порівнюють з Land Rover Defender.

З погляду практичності, Santa Fe має сім місць, причому третій ряд цілком придатний для дорослих. Багажник — величезний при складених задніх сидіннях. Комфорт для пасажирів забезпечують, зокрема, 17 підсклянників та численні рішення для заряджання гаджетів.

Характеристики кросовера

Доступні варіанти двигунів Hyundai Santa Fe включають самозарядний гібрид та плагін-гібрид (PHEV), з опціональним повним приводом. Попри значні габарити, автомобіль напрочуд економічний та досить аеродинамічний, що мінімізує шум вітру.

Максимальну економію палива дає плагін-гібрид, який з запасом ходу на електриці близько 50 км може витрачати 1,6-2 л/100 км. Гібридна версія у змішаному циклі споживає 6,6–6.9 л/100 км. Класичний 2.5T забирає набагато більше — близько 10-11 л/100 км .

Навіть у базовій комплектації Premium Santa Fe добре оснащений (20-дюймові диски, адаптивний круїз-контроль, два 12,3-дюймові дисплеї). Топова версія Calligraphy додає розкішні елементи, наприклад, шкіру Nappa та навіть відділення для дезінфекції телефону.

Santa Fe комфортний у керуванні, досить ефективний для свого класу та поєднує практичність і розкішшю краще, ніж багато кросоверів, які коштують значно дорожче. Це абсолютно універсальний автомобіль.

