Дата публикации 5 ноября 2025 20:40
обновлено: 15:03
Корейское семейное авто стало лучшим кроссовером 2025 года
2025 Hyundai Santa Fe Фото: cars.usnews.com

В условиях огромного выбора современных кроссоверов эксперты Carwow определили настоящих лидеров рынка. Главным акцентом рейтинга 2025 года стал корейский семейный автомобиль, который поражает практичностью, дизайном и экономичностью.

Об этом сообщил сайт издания.

Читайте также:

Абсолютный универсал

Популярность кроссоверов создала огромный выбор моделей — от доступной Dacia Bigster до 7-местной Skoda Kodiaq или премиальной BMW X7. Современные SUV уже не пожиратели топлива, а тихие, изысканные и приятные в управлении, хотя и более дорогие в эксплуатации из-за своих размеров.

Hyundai Santa Fe — один из лучших кроссоверов, продаваемых сегодня, и именно поэтому он получил звание "Автомобиль года 2025" от Carwow.

Этот корейский семейный автомобиль производит мощное впечатление благодаря своему большому, массивному кузову. Его дизайн с прямоугольными краями и H-образными светодиодными огнями часто сравнивают с Land Rover Defender.

С точки зрения практичности, Santa Fe имеет семь мест, причем третий ряд вполне пригоден для взрослых. Багажник — огромный при сложенных задних сиденьях. Комфорт для пассажиров обеспечивают, в частности, 17 подстаканников и многочисленные решения для зарядки гаджетов.

Также читайте:

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

Подержанный гибридный кроссовер не хуже нового Lexus

Кроссоверы, которые страдают частыми и дорогими ремонтами

Характеристики кроссовера

Доступные варианты двигателей Hyundai Santa Fe включают самозарядный гибрид и плагин-гибрид (PHEV), с опциональным полным приводом. Несмотря на внушительные габариты, автомобиль удивительно экономичен и достаточно аэродинамичен, что минимизирует шум ветра.

Максимальную экономию топлива дает плагин-гибрид, который с запасом хода на электричестве около 50 км может расходовать 1,6-2 л/100 км. Гибридная версия в смешанном цикле потребляет 6,6-6.9 л/100 км. Классический 2.5T забирает гораздо больше — около 10-11 л/100 км.

Даже в базовой комплектации Premium Santa Fe хорошо оснащен (20-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, два 12,3-дюймовых дисплея). Топовая версия Calligraphy добавляет роскошные элементы, например, кожу Nappa и даже отделение для дезинфекции телефона.

Santa Fe комфортный в управлении, достаточно эффективный для своего класса и сочетает практичность и роскошью лучше, чем многие кроссоверы, которые стоят значительно дороже. Это абсолютно универсальный автомобиль.

ТОП-10 кроссоверов 2025 года

  1. Hyundai Santa Fe — 10/10
  2. BMW X5 — 10/10
  3. Volvo EX30 — 9/10
  4. Dacia Duster — 9/10
  5. Citroen C5 Aircross — 9/10
  6. Dacia Bigster — 9/10
  7. Citroen e-C3 — 9/10
  8. Land Rover Defender 110 — 9/10
  9. Kia EV9 — 9/10
  10. BMW iX — 9/10

рейтинг авто Южная Корея автомобиль конкурс
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
