Главная Авто Самый надежный корейский кроссовер в 2025 году

Самый надежный корейский кроссовер в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 06:45
обновлено: 22:25
Лучший корейский кроссовер по надежности в 2025 году
2025 Hyundai Santa Cruz Фото: usnews.com

Hyundai Santa Cruz 2025 года, являющийся уникальной смесью кроссовера и пикапа, получил рейтинг надежности 84/100 от JD Power. Этот необычный автомобиль доказал, что риск в дизайне может сосуществовать с исключительным качеством сборки и минимальным количеством жалоб.

Об этом написал Top Speed.

Читайте также:

Высокая надежность

Hyundai Santa Cruz 2025 года имел только один отзыв и мизерные 0,11 жалобы NHTSA на 1000 автомобилей, что свидетельствует об исключительной производственной стабильности, достигнутой на заводе Hyundai в Алабаме, США.

Качество сборки очевидно: двери закрываются с приятным стуком, материалы интерьера ощущаются плотными, а салон остается тихим. Этот послужной список является результатом управляемого контроля качества Hyundai и долгосрочных инвестиций в надежность.

Также читайте:

Надежны ли подержанные авто Hyundai после 160 000 км

Что случилось с Hyundai Elantra, который проехал 1 600 000 км

Подержанные кроссоверы Hyundai и Kia, которых стоит избегать

Стиль и функциональность

Это умный кроссовер, удобный для городских условий, но с кузовом пикапа. Владельцы ценят его за неприхотливость и универсальность, что позволяет забросить снаряжение или мешки в кузов, наслаждаясь при этом плавной и тихой поездкой. Santa Cruz является "швейцарским ножом" среди кроссоверов: наполовину практичный, наполовину стильный, но полностью индивидуальный.

Santa Cruz оснащается базовым 2,5-литровым двигателем на 191 л.с. или турбоверсией, которая выдает 281 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Версия с турбонаддувом оказалась чрезвычайно надежной.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая переключается плавно и не имеет проблем с надежностью. Трансмиссия делает Santa Cruz одним из наименее проблемных автомобилей в долгосрочной перспективе.

рейтинг авто советы автомобиль двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
