Лучший корейский кроссовер по надежности в 2025 году

Hyundai Santa Cruz 2025 года, являющийся уникальной смесью кроссовера и пикапа, получил рейтинг надежности 84/100 от JD Power. Этот необычный автомобиль доказал, что риск в дизайне может сосуществовать с исключительным качеством сборки и минимальным количеством жалоб.

Высокая надежность

Hyundai Santa Cruz 2025 года имел только один отзыв и мизерные 0,11 жалобы NHTSA на 1000 автомобилей, что свидетельствует об исключительной производственной стабильности, достигнутой на заводе Hyundai в Алабаме, США.

Качество сборки очевидно: двери закрываются с приятным стуком, материалы интерьера ощущаются плотными, а салон остается тихим. Этот послужной список является результатом управляемого контроля качества Hyundai и долгосрочных инвестиций в надежность.

Стиль и функциональность

Это умный кроссовер, удобный для городских условий, но с кузовом пикапа. Владельцы ценят его за неприхотливость и универсальность, что позволяет забросить снаряжение или мешки в кузов, наслаждаясь при этом плавной и тихой поездкой. Santa Cruz является "швейцарским ножом" среди кроссоверов: наполовину практичный, наполовину стильный, но полностью индивидуальный.

Santa Cruz оснащается базовым 2,5-литровым двигателем на 191 л.с. или турбоверсией, которая выдает 281 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Версия с турбонаддувом оказалась чрезвычайно надежной.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая переключается плавно и не имеет проблем с надежностью. Трансмиссия делает Santa Cruz одним из наименее проблемных автомобилей в долгосрочной перспективе.