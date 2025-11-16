Відео
Найбільш недооцінений японський кросовер

Дата публікації: 16 листопада 2025 14:22
Оновлено: 23:45
Цей японський кросовер даремно недооцінюють
2026 Subaru Forester Фото: Subaru

Вірним класичним пріоритетам практичності та функціональності залишається Subaru Forester. Хоча Honda CR-V та Toyota RAV4 домінують на ринку, Forester може бути найрозумнішим та надійним вибором.

Про це написав Top Speed.

Читайте також:

Головні переваги

Subaru Forester відрізняється від більшості конкурентів тим, що симетричний повний привід входить до стандартної комплектації. Це, разом із дорожнім просвітом понад 22 см та системами X-Mode й контролю спуску, робить його справжнім помічником для пригод, здатним впевнено долати дощ, сніг чи гравійні дороги.

У салоні Forester пріоритети очевидні. Завдяки високим вікнам й вертикальному положенню сидінь оглядовість феноменальна, а елементи керування залишаються фізичними та інтуїтивно зрозумілими.

Квадратний дизайн кросовера також забезпечує простір заднього сидіння, а вантажний відсік зі складеними сидіннями пропонує 2155 літрів, що більше, ніж у CR-V.

Система допомоги водієві EyeSight входить до стандартної комплектації. Forester регулярно отримує найвищі нагороди за безпеку (IIHS Top Safety Pick+).

Також читайте:

Що слід перевірити перед купівлею вживаного Subaru

Міцні кросовери, які проїздять щонайменше 15 років

Як правильно вибрати вживаний Subaru Forester

Чому він залишається у тіні

Forester вирізняється стабільністю та надійністю. Його 2,5-літровий атмосферний опозитний 4-циліндровий двигун генерує 182 к.с. та 239 Нм крутного моменту. Це перевірений часом агрегат, створений для тривалого використання, а не для гонок. У поєднанні з безступінчастою трансмісією (CVT) він забезпечує стабільну ефективність, споживаючи в середньому 8,1 л/100 км у змішаному циклі.

Ціна на модель 2026 року починається від 29 995 доларів, а добре оснащена комплектація Limited коштує менш як 40 000 доларів. Це дешевше за високі комплектації CR-V або RAV4, які легко перевищують цю позначку, часто навіть без повного приводу.

Forester не очолює рейтинги продажів через своє консервативне сприйняття: його естетика — це практичний мінімалізм, а маркетинг зосереджений на надійності та способі життя, а не на гучних характеристиках.

На відміну від конкурентів, він ще не має гібридної версії. Але, хай там як, для водіїв, які надають пріоритет надійності, впевненості та практичності в реальних умовах, Forester пропонує безпечний та надійний варіант.

Японія авто поради автомобіль Honda Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
