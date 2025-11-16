Цей японський кросовер даремно недооцінюють

2026 Subaru Forester Фото: Subaru

Вірним класичним пріоритетам практичності та функціональності залишається Subaru Forester. Хоча Honda CR-V та Toyota RAV4 домінують на ринку, Forester може бути найрозумнішим та надійним вибором.

Головні переваги

Subaru Forester відрізняється від більшості конкурентів тим, що симетричний повний привід входить до стандартної комплектації. Це, разом із дорожнім просвітом понад 22 см та системами X-Mode й контролю спуску, робить його справжнім помічником для пригод, здатним впевнено долати дощ, сніг чи гравійні дороги.

У салоні Forester пріоритети очевидні. Завдяки високим вікнам й вертикальному положенню сидінь оглядовість феноменальна, а елементи керування залишаються фізичними та інтуїтивно зрозумілими.

Квадратний дизайн кросовера також забезпечує простір заднього сидіння, а вантажний відсік зі складеними сидіннями пропонує 2155 літрів, що більше, ніж у CR-V.

Система допомоги водієві EyeSight входить до стандартної комплектації. Forester регулярно отримує найвищі нагороди за безпеку (IIHS Top Safety Pick+).

Чому він залишається у тіні

Forester вирізняється стабільністю та надійністю. Його 2,5-літровий атмосферний опозитний 4-циліндровий двигун генерує 182 к.с. та 239 Нм крутного моменту. Це перевірений часом агрегат, створений для тривалого використання, а не для гонок. У поєднанні з безступінчастою трансмісією (CVT) він забезпечує стабільну ефективність, споживаючи в середньому 8,1 л/100 км у змішаному циклі.

Ціна на модель 2026 року починається від 29 995 доларів, а добре оснащена комплектація Limited коштує менш як 40 000 доларів. Це дешевше за високі комплектації CR-V або RAV4, які легко перевищують цю позначку, часто навіть без повного приводу.

Forester не очолює рейтинги продажів через своє консервативне сприйняття: його естетика — це практичний мінімалізм, а маркетинг зосереджений на надійності та способі життя, а не на гучних характеристиках.

На відміну від конкурентів, він ще не має гібридної версії. Але, хай там як, для водіїв, які надають пріоритет надійності, впевненості та практичності в реальних умовах, Forester пропонує безпечний та надійний варіант.