Вживаний Subaru Forester: як правильно вибрати

Як правильно вибрати вживаний Subaru Forester
Кросовер Subaru Forester є досить популярним в Україні автомобілем. Однак не кожен його модельний рік виготовлявся з однаковою якістю, й проблеми моделі різняться від покоління до покоління.
Про це написав Car Buzz.
5-те покоління (2019–2024)
Найбільш проблемними є 2019 та 2020 модельні роки. Власники скаржилися на:
- розтріскування лобового скла навіть від найдрібніших сколів;
- зупинку двигуна під час руху;
- швидкий розряд акумуляторів;
- нестабільну роботу системи безпеки Subaru Eyesight та функції автоматичного запуску/зупинки.
Було відкликано 408 271 авто через відсутність болтів на кронштейні заднього стабілізатора, що підвищувало ризик аварії. Менше відкликання (4701 одиниця, 2023–2024 роки) стосувалося потенційної поломки карданного валу.
4-те покоління (2014–2018)
Це покоління Forester часто вважають тим, якого найкраще уникати, позаяк проблеми тут значно серйозніші та дорожчі в ремонті. Практично всі модельні роки, крім 2018, мають серйозні негаразди з двигуном, трансмісією, електрикою та підвіскою. Багато власників скаржаться на надмірну витрату оливи та поломки підвіски. Навіть модель 2018 року має скарги на розтріскування лобового скла та проблеми з електрикою.
Один з власників поскаржився: "75 000 км пробігу супроводжуються постійною потребою перевіряти рівень оливи, поломками круїз-контролю та проблемами з електрикою".
3-тє покоління (2009–2013)
Третє покоління загалом вважається одним з найнадійніших серед усіх Forester, з меншою кількістю серйозних скарг. Але водії інформують про:
- проблему прогорілих прокладок головки блоку циліндрів у моделях до 2012 року;
- надмірну витрату оливи у 2012–2013 роках;
- передчасний знос гальм.
Широко поширена проблема з відкликанням подушок безпеки Takata. Але це стосується не лише Subaru, а й багатьох інших виробників.
