Вживаний Subaru Forester: як правильно вибрати

2012 Subaru Forester Фото: carbuzz.com

Кросовер Subaru Forester є досить популярним в Україні автомобілем. Однак не кожен його модельний рік виготовлявся з однаковою якістю, й проблеми моделі різняться від покоління до покоління.

Про це написав Car Buzz.

Реклама

Читайте також:

5-те покоління (2019–2024)

Найбільш проблемними є 2019 та 2020 модельні роки. Власники скаржилися на:

розтріскування лобового скла навіть від найдрібніших сколів;

зупинку двигуна під час руху;

швидкий розряд акумуляторів;

нестабільну роботу системи безпеки Subaru Eyesight та функції автоматичного запуску/зупинки.

Було відкликано 408 271 авто через відсутність болтів на кронштейні заднього стабілізатора, що підвищувало ризик аварії. Менше відкликання (4701 одиниця, 2023–2024 роки) стосувалося потенційної поломки карданного валу.

Також читайте:

Скільки коштує обслуговування вживаного Renault Megane в Україні

Цей двигун вже не приймають навіть автомайстерні

Механіки назвали авто, які найчастіше бувають у майстернях

4-те покоління (2014–2018)

Це покоління Forester часто вважають тим, якого найкраще уникати, позаяк проблеми тут значно серйозніші та дорожчі в ремонті. Практично всі модельні роки, крім 2018, мають серйозні негаразди з двигуном, трансмісією, електрикою та підвіскою. Багато власників скаржаться на надмірну витрату оливи та поломки підвіски. Навіть модель 2018 року має скарги на розтріскування лобового скла та проблеми з електрикою.

Один з власників поскаржився: "75 000 км пробігу супроводжуються постійною потребою перевіряти рівень оливи, поломками круїз-контролю та проблемами з електрикою".

3-тє покоління (2009–2013)

Третє покоління загалом вважається одним з найнадійніших серед усіх Forester, з меншою кількістю серйозних скарг. Але водії інформують про:

проблему прогорілих прокладок головки блоку циліндрів у моделях до 2012 року;

надмірну витрату оливи у 2012–2013 роках;

передчасний знос гальм.

Широко поширена проблема з відкликанням подушок безпеки Takata. Але це стосується не лише Subaru, а й багатьох інших виробників.