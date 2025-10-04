Відео
Україна
Головна Авто Як правильно вибрати вживаний Subaru Forester

Як правильно вибрати вживаний Subaru Forester

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:35
Вживаний Subaru Forester: як правильно вибрати
2012 Subaru Forester Фото: carbuzz.com

Кросовер Subaru Forester є досить популярним в Україні автомобілем. Однак не кожен його модельний рік виготовлявся з однаковою якістю, й проблеми моделі різняться від покоління до покоління.

Про це написав Car Buzz.

5-те покоління (2019–2024)

Найбільш проблемними є 2019 та 2020 модельні роки. Власники скаржилися на:

  • розтріскування лобового скла навіть від найдрібніших сколів;
  • зупинку двигуна під час руху;
  • швидкий розряд акумуляторів;
  • нестабільну роботу системи безпеки Subaru Eyesight та функції автоматичного запуску/зупинки.

Було відкликано 408 271 авто через відсутність болтів на кронштейні заднього стабілізатора, що підвищувало ризик аварії. Менше відкликання (4701 одиниця, 2023–2024 роки) стосувалося потенційної поломки карданного валу.

4-те покоління (2014–2018)

Це покоління Forester часто вважають тим, якого найкраще уникати, позаяк проблеми тут значно серйозніші та дорожчі в ремонті. Практично всі модельні роки, крім 2018, мають серйозні негаразди  з двигуном, трансмісією, електрикою та підвіскою. Багато власників скаржаться на надмірну витрату оливи та поломки підвіски. Навіть модель 2018 року має скарги на розтріскування лобового скла та проблеми з електрикою.

Один з власників поскаржився: "75 000 км пробігу супроводжуються постійною потребою перевіряти рівень оливи, поломками круїз-контролю та проблемами з електрикою".

3-тє покоління (2009–2013)

Третє покоління загалом вважається одним з найнадійніших серед усіх Forester, з меншою кількістю серйозних скарг. Але водії інформують про:

  • проблему прогорілих прокладок головки блоку циліндрів у моделях до 2012 року;
  • надмірну витрату оливи у 2012–2013 роках;
  • передчасний знос гальм.

Широко поширена проблема з відкликанням подушок безпеки Takata. Але це стосується не лише Subaru, а й багатьох інших виробників.

ремонт авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
