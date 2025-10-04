Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как правильно выбрать подержанный Subaru Forester

Как правильно выбрать подержанный Subaru Forester

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 17:35
Подержанный Subaru Forester: как правильно выбрать
2012 Subaru Forester Фото: carbuzz.com

Кроссовер Subaru Forester является достаточно популярным в Украине автомобилем. Однако не каждый его модельный год изготавливался с одинаковым качеством, и проблемы модели различаются от поколения к поколению.

Об этом написал Car Buzz.

Реклама
Читайте также:

5-е поколение (2019-2024)

Наиболее проблемными являются 2019 и 2020 модельные годы. Владельцы жаловались на:

  • растрескивание лобового стекла даже от мельчайших сколов;
  • остановку двигателя во время движения;
  • быстрый разряд аккумуляторов;
  • нестабильную работу системы безопасности Subaru Eyesight и функции автоматического запуска/остановки.

Было отозвано 408 271 авто из-за отсутствия болтов на кронштейне заднего стабилизатора, что повышало риск аварии. Меньший отзыв (4701 единица, 2023-2024 годы) касался потенциальной поломки карданного вала.

Также читайте:

Сколько стоит обслуживание подержанного Renault Megane в Украине

Этот двигатель уже не принимают даже автомастерские

Механики назвали авто, которые чаще всего бывают в мастерских

4-е поколение (2014-2018)

Это поколение Forester часто считают тем, которого лучше избегать, поскольку проблемы здесь значительно серьезнее и дороже в ремонте. Практически все модельные годы, кроме 2018, имеют серьезные проблемы с двигателем, трансмиссией, электрикой и подвеской. Многие владельцы жалуются на чрезмерный расход масла и поломки подвески. Даже модель 2018 года имеет жалобы на растрескивание лобового стекла и проблемы с электрикой.

Один из владельцев пожаловался: "75 000 км пробега сопровождаются постоянной необходимостью проверять уровень масла, поломками круиз-контроля и проблемами с электрикой".

3-е поколение (2009-2013)

Третье поколение в целом считается одним из самых надежных среди всех Forester, с меньшим количеством серьезных жалоб. Но водители информируют о:

  • проблеме прогоревших прокладок головки блока цилиндров в моделях до 2012 года;
  • чрезмерном расходе масла в 2012-2013 годах;
  • преждевременном износе тормозов.

Широко распространена проблема с отзывом подушек безопасности Takata. Но это касается не только Subaru, но и многих других производителей.

ремонт авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации