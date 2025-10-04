Подержанный Subaru Forester: как правильно выбрать

Как правильно выбрать подержанный Subaru Forester
Кроссовер Subaru Forester является достаточно популярным в Украине автомобилем. Однако не каждый его модельный год изготавливался с одинаковым качеством, и проблемы модели различаются от поколения к поколению.
Об этом написал Car Buzz.
5-е поколение (2019-2024)
Наиболее проблемными являются 2019 и 2020 модельные годы. Владельцы жаловались на:
- растрескивание лобового стекла даже от мельчайших сколов;
- остановку двигателя во время движения;
- быстрый разряд аккумуляторов;
- нестабильную работу системы безопасности Subaru Eyesight и функции автоматического запуска/остановки.
Было отозвано 408 271 авто из-за отсутствия болтов на кронштейне заднего стабилизатора, что повышало риск аварии. Меньший отзыв (4701 единица, 2023-2024 годы) касался потенциальной поломки карданного вала.
Также читайте:
Сколько стоит обслуживание подержанного Renault Megane в Украине
Этот двигатель уже не принимают даже автомастерские
Механики назвали авто, которые чаще всего бывают в мастерских
4-е поколение (2014-2018)
Это поколение Forester часто считают тем, которого лучше избегать, поскольку проблемы здесь значительно серьезнее и дороже в ремонте. Практически все модельные годы, кроме 2018, имеют серьезные проблемы с двигателем, трансмиссией, электрикой и подвеской. Многие владельцы жалуются на чрезмерный расход масла и поломки подвески. Даже модель 2018 года имеет жалобы на растрескивание лобового стекла и проблемы с электрикой.
Один из владельцев пожаловался: "75 000 км пробега сопровождаются постоянной необходимостью проверять уровень масла, поломками круиз-контроля и проблемами с электрикой".
3-е поколение (2009-2013)
Третье поколение в целом считается одним из самых надежных среди всех Forester, с меньшим количеством серьезных жалоб. Но водители информируют о:
- проблеме прогоревших прокладок головки блока цилиндров в моделях до 2012 года;
- чрезмерном расходе масла в 2012-2013 годах;
- преждевременном износе тормозов.
Широко распространена проблема с отзывом подушек безопасности Takata. Но это касается не только Subaru, но и многих других производителей.
Читайте Новини.LIVE!