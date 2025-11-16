Этот японский кроссовер зря недооценивают

2026 Subaru Forester Фото: Subaru

Верным классическим приоритетам практичности и функциональности остается Subaru Forester. Хотя Honda CR-V и Toyota RAV4 доминируют на рынке, Forester может быть самым умным и надежным выбором.

Главные преимущества

Subaru Forester отличается от большинства конкурентов тем, что симметричный полный привод входит в стандартную комплектацию. Это, вместе с дорожным просветом более 22 см и системами X-Mode и контроля спуска, делает его настоящим помощником для приключений, способным уверенно преодолевать дождь, снег или гравийные дороги.

В салоне Forester приоритеты очевидны. Благодаря высоким окнам и вертикальному положению сидений обзорность феноменальная, а элементы управления остаются физическими и интуитивно понятными.

Квадратный дизайн кроссовера также обеспечивает пространство заднего сиденья, а грузовой отсек со сложенными сиденьями предлагает 2155 литров, что больше, чем у CR-V.

Система помощи водителю EyeSight входит в стандартную комплектацию. Forester регулярно получает самые высокие награды за безопасность (IIHS Top Safety Pick+).

Почему он остается в тени

Forester отличается стабильностью и надежностью. Его 2,5-литровый атмосферный оппозитный 4-цилиндровый двигатель генерирует 182 л.с. и 239 Нм крутящего момента. Это проверенный временем агрегат, созданный для длительного использования, а не для гонок. В сочетании с бесступенчатой трансмиссией (CVT) он обеспечивает стабильную эффективность, потребляя в среднем 8,1 л/100 км в смешанном цикле.

Цена на модель 2026 года начинается от 29 995 долларов, а хорошо оснащенная комплектация Limited стоит менее 40 000 долларов. Это дешевле высоких комплектаций CR-V или RAV4, которые легко превышают эту отметку, часто даже без полного привода.

Forester не возглавляет рейтинги продаж из-за своего консервативного восприятия: его эстетика — это практический минимализм, а маркетинг сосредоточен на надежности и образе жизни, а не на громких характеристиках.

В отличие от конкурентов, он еще не имеет гибридной версии. Но, как бы там ни было, для водителей, которые предоставляют приоритет надежности, уверенности и практичности в реальных условиях, Forester предлагает безопасный и надежный вариант.