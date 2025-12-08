Рейтинг найнадійніших бюджетних кросоверів з пробігом в Україні

2015 Nissan Qashqai Фото: exchangeandmart.co.uk

Вибір надійного вживаного автомобіля часто перетворюється на лотерею, проте автоексперт полегшив це завдання, склавши список невбиваних кросоверів. До рейтингу увійшли моделі вартістю до 10 000 доларів, які славляться ресурсними двигунами та витривалою ходовою частиною.

Про це йдеться у ролику на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Корейська та японська класика

Пʼяте місце посіло тріо перевірених часом моделей: Mitsubishi Outlander (перше покоління), Kia Sportage та Hyundai Tucson. Ці автомобілі можна знайти в діапазоні від 6000 до 8500 доларів. Головні переваги — прості атмосферні двигуни (2.0 та 2.4 літра), що чудово працюють з ГБО, та надійні коробки передач. Єдиним суттєвим недоліком експерт назвав слабку корозійну стійкість, тому при купівлі варто ретельно оглядати та обробляти днище.

Рамний велетень

На четвертому місці — несподіваний вибір у сегменті до 10 000 доларів. Це навіть не кросовер, а корейський рамний позашляховик SsangYong Rexton. Його головний козир — ліцензійний 2,7-літровий дизельний двигун від Mercedes. Машина пропонує м’яку підвіску, повний привід та комфортний салон. Однак слід бути готовим до того, що рама схильна до корозії, а сам двигун довго прогрівається взимку.

Французько-японський альянс

Третю сходинку розділили Renault Koleos та Nissan X-Trail. В бюджеті до 10 000 доларів можна розраховувати переважно на версії з механічною коробкою передач. Особливої уваги заслуговує 2-літровий дизель, ресурс якого перевищує 400 000 км. X-Trail виграє за дизайном, тоді як Koleos має кращий захист від іржі.

Європейський дует

Срібло отримали Citroën C-Crosser та Peugeot 4007. Фактично це перелицьовані версії Mitsubishi Outlander XL, але з надійним французьким дизелем 2,2 літра. Експерт радить шукати варіанти на механіці за ціною близько 9000 доларів. Ці авто стійкі до корозії, а їхні двигуни спокійно витримують пробіги у 300 000-350 000 км.

Народний улюбленець

Лідером рейтингу став Nissan Qashqai (включно з версією +2). Це абсолютний хіт на ринку завдяки поєднанню ціни, надійності та багатого оснащення. За суму до 10 000 доларів можна отримати авто з панорамним дахом, камерами та клімат-контролем. Лінійка двигунів включає легендарний дизель 1.5 dCi та ресурсний 2-літровий дизель з чавунним блоком, які без проблем долають понад півмільйона кілометрів.