Рейтинг подержанных авто с самым дешевым ремонтом в Украине

Эксперт составил рейтинг популярных на вторичном рынке моделей, техническое обслуживание которых можно осуществить самостоятельно даже в гаражных условиях. Основными критериями отбора стали конструктивная простота узлов, выносливость подвески и постоянное наличие доступных запчастей.

Бюджетные решения

В сегменте наиболее доступных автомобилей особое место занимает Daewoo Lanos. Эта модель славится конструктивной простотой и огромным выбором новых и подержанных запчастей. Для бюджета в пределах 2500-3000 долларов это один из самых рациональных вариантов из-за отсутствия сложных электронных систем и легкости доступа к техническим узлам.

Подобную репутацию имеет Chevrolet Lacetti, который часто выбирают для интенсивной эксплуатации в службах доставки. Автомобиль оснащен простыми атмосферными двигателями и выносливой ходовой частью, что делает его содержание максимально предсказуемым.

Еще одним представителем надежного транспорта является Mitsubishi Lancer 9. Несмотря на склонность кузова к коррозии, техническая часть модели считается образцовой. Надежная электрика и доступная стоимость компонентов подвески или сцепления позволяют владельцам избегать больших затрат. Основное внимание при обслуживании обычно уделяется только контролю за уровнем масла в двигателе, что является характерной особенностью этой модели, которая легко устраняется за небольшие деньги.

Лидеры рейтинга

Тройку лидеров среди автомобилей с самым дешевым ремонтом открывает Volkswagen Golf IV. Эта модель считается неубиваемой благодаря высокой износостойкости материалов и простоте двигателей 1.4 и 1.6 MPI. Также высокую оценку получает дизельный агрегат 1.9 TDI за его ресурсность. Популярность модели обеспечивает стабильный спрос на запчасти, что удерживает цены на расходные материалы на низком уровне.

Вторую строчку занимает Skoda Octavia Tour, которую специалисты называют самым надежным поколением в истории марки. Конструкция авто позволяет легко производить замену фильтров, масел и свечей самостоятельно, а запас прочности ходовой части часто превышает 250 000 км до первого серьезного вмешательства.

Золотым призером рейтинга стал Renault Logan. Этот автомобиль создавался по концепции максимальной доступности и долговечности. В условиях ограниченного бюджета 4000-5000 долларов Logan считается наиболее прочным вариантом для сложных дорожных условий. Простые механизмы и дешевизна компонентов позволяют эксплуатировать машину с минимальными финансовыми потерями, что делает ее безусловным лидером по критерию стоимости обслуживания и ремонта.