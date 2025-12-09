Подержанные авто, которые станут финансовым ужасом для владельца

Renault Megane III Фото: leboncoin.fr

Покупка подержанного автомобиля часто напоминает лотерею, но некоторые модели гарантированно станут пылесосами для денег из-за конструктивных недостатков. Автоэксперт составил антирейтинг из пяти популярных машин, которые лучше обходить стороной, чтобы не тратить тысячи долларов на капитальные ремонты двигателей и коробок передач.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Volkswagen Passat B6 (1.8 TSI)

Пятое место занял народный любимец Passat B6. Несмотря на надежность дизельных версий, бензиновый двигатель 1.8 Turbo стал настоящим разочарованием. Основная проблема, с которой сталкиваются 95% владельцев — колоссальное потребление масла, достигающее более 3 литров от замены до замены даже при спокойной езде. Добавьте сюда ненадежные турбины, цепи ГРМ, дорогие запчасти и быстро ржавеющий кузов и получите авто, которое постоянно требует вложений.

Renault Megane III (1.2 TCe)

Четвертую строчку занимает Renault Megane третьего поколения, но не с надежным дизелем 1.5, а с бензиновым мотором 1.2 TCe. Этот двигатель не выдерживает качества нашего топлива: у него прогорают клапаны и появляется повышенный аппетит к маслу. Ситуация становится критической, если авто оснащено роботизированной коробкой передач, которая редко проходит более 200 000 км. Ремонт такого тандема может стоить космических сумм.

Citroën C4 (1.6 Turbo/EP6)

Третье место досталось Citroën C4 с печально известным двигателем EP6 (1.6 Turbo), который также устанавливался на Peugeot, MINI и BMW. Эксперт категорически не советует покупать это авто. Сложные турбины, недолговечная цепь и постоянный масложер — типичные спутники этого мотора. Единственная альтернатива для этой модели — надежный 1.6 дизель.

Mazda CX-7 (2.3 Turbo)

На втором месте оказалась Mazda CX-7 с двигателем 2.3 Turbo. Эти машины часто продают по привлекательным ценам (6000-6500 долларов), но это ловушка. Во-первых, авто имеет неоправданно сложную и дорогую в обслуживании подвеску. Во-вторых, мотор — это сплошная проблема. Он потребляет много масла и топлива, страдает от неисправностей турбин, цепей и топливной системы (форсунки часто выходят из строя). Именно из-за ненадежности двигателя эти версии стоят на рынке дешевле дизельных аналогов.

Также читайте:

Перекупщик назвал самые проблемные модели подержанных авто

Лучшие подержанные внедорожники и кроссоверы для покупки в 2025 году

Subaru (дизельные версии)

Лидером антирейтинга стали автомобили Subaru с дизельными двигателями. Несмотря на то, что современные бензиновые моторы бренда считаются надежными, старые дизели эксперт называет ужасом. Они чувствительны к качеству топлива, имеют проблемы с экологией и часто не доживают до 150 000 км пробега. Главная причина — поломка коленвала, который просто трескается из-за вибраций от изношенного двумассового маховика. Замена двигателя обойдется более чем в 3500 долларов, еще и найти живой агрегат в Украине крайне трудно.