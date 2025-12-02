Популярные подержанные авто, которые опустошают кошелек

2023 Audi e-tron Фото: Audi

Названы пять популярных подержанных автомобилей, покупка которых может привести к неожиданным и крайне высоким затратам на ремонт. Скрытые конструктивные недостатки — от проблемных вариаторов до сверхсложных цепей ГРМ — превращают эти модели в финансовую ловушку для нового владельца.

Об этом рассказал автоэксперт на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Volvo (2015-2017)

С моделями Volvo XC90, XC60 и S90 выпуска 2015-2017 годов стоит быть особенно осторожными. Компания в этот период перешла на единую линейку двухлитровых бензиновых двигателей, которые на первых этапах производства имели значительные проблемы. В частности, они отличаются повышенным потреблением масла и склонностью к образованию задиров в цилиндрах. Кроме того, были зафиксированы неисправности топливных систем.

Устранение этих болячек может стоить новому владельцу около 3000 долларов, что делает ранние версии этих авто финансово рискованными. Эксперты советуют рассматривать модели исключительно от 2017 года выпуска и новее, где большинство проблем уже были решены.

Nissan Rogue

Один из самых популярных в своем сегменте кроссоверов благодаря относительно низкой цене и неплохой комплектации. Но автомобиль оснащен вариатором (CVT), который крайне чувствителен к условиям эксплуатации. Этот тип коробки передач боится перегрева, агрессивной езды, резких стартов и не предназначен для бездорожья.

Хотя некоторые владельцы утверждают, что их вариаторы проходят 250 000-300 000 км, это скорее исключение, чем правило. Без дополнительной системы охлаждения и максимально бережной эксплуатации ресурс вариатора редко превышает 150 000-200 000 км. Выход из строя трансмиссии требует дорогостоящего ремонта или замены.

Также читайте:

Три подержанных гибридных автомобиля, которых стоит избегать

Перекупщик назвал самые проблемные модели авто с пробегом

Audi Q5 и Q7

Желание приобрести премиальный кроссовер Audi Q5 или Q7 с 3-литровым бензиновым двигателем может разбиться о реальность обслуживания. Главная проблема здесь не в надежности самого агрегата, а в стоимости и сложности регламентных работ.

В этих двигателях установлен цепной привод ГРМ, замена которого является чрезвычайно дорогостоящей. Если цена оригинального комплекта ГРМ составляет более 2000 долларов, то стоимость работ по его замене может достигать 1000 долларов и более, так как процесс требует демонтажа значительной части моторного отсека. Плюс мотор потребляет много топлива — более 17 литров на 100 км.

Volkswagen CC (Passat CC)

Бензиновые версии автомобиля 2011-2012 годов выпуска с пробегами более 200 000 км часто имеют классические проблемы: повышенное потребление масла и изношенные цепи ГРМ в двухлитровых двигателях TSI. Дополнительной неприятностью является слабая устойчивость кузова к коррозии, что особенно заметно на автомобилях, импортированных из США.

Как следствие, спрос на эти модели значительно упал, и владелец столкнется не только с дорогим ремонтом двигателя, но и с низкой ликвидностью при дальнейшей продаже.

Audi e-tron

Этот электромобиль оказался на первом месте антирейтинга, с точки зрения не оправданного ожиданиям соотношения цены и результата. Это премиальный, технологичный, но очень дорогой автомобиль — более 30 000 долларов на вторичном рынке.

Главная претензия к модели — ее катастрофически низкий запас хода. Даже при идеальном состоянии батареи реальный пробег редко превышает 300 км, а в зимний период может падать до 220-250 км. Такая автономность является крайне неудовлетворительной для премиального электрокара с большим ценником и, по словам эксперта, является "позором и неуважением к клиентам".