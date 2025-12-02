Популярні вживані авто, які спустошують гаманець

2023 Audi e-tron Фото: Audi

Названо п’ять популярних вживаних автомобілів, купівля яких може призвести до несподіваних та вкрай високих витрат на ремонт. Приховані конструктивні недоліки — від проблемних варіаторів до надскладних ланцюгів ГРМ — перетворюють ці моделі на фінансову пастку для нового власника.

Про це розповів автоексперт на YouTube-каналі "Юра Горячий".

Volvo (2015–2017)

З моделями Volvo XC90, XC60 та S90 випуску 2015–2017 років варто бути особливо обережними. Компанія у цей період перейшла на єдину лінійку дволітрових бензинових двигунів, які на перших етапах виробництва мали значні проблеми. Зокрема, вони відзначаються підвищеним споживанням оливи та схильністю до утворення задирів у циліндрах. Крім того, були зафіксовані несправності паливних систем.

Усунення цих болячок може коштувати новому власнику близько 3000 доларів, що робить ранні версії цих авто фінансово ризикованими. Експерти радять розглядати моделі виключно від 2017 року випуску й новіше, де більшість проблем вже були розв'язані.

Nissan Rogue

Один з найпопулярніших у своєму сегменті кросоверів завдяки відносно низькій ціні та непоганій комплектації. Але автомобіль оснащений варіатором (CVT), який є вкрай чутливим до умов експлуатації. Цей тип коробки передач боїться перегріву, агресивної їзди, різких стартів та не призначений для бездоріжжя.

Хоча деякі власники стверджують, що їхні варіатори проходять 250 000–300 000 км, це радше виняток, ніж правило. Без додаткової системи охолодження та максимально дбайливої експлуатації ресурс варіатора рідко перевищує 150 000–200 000 км. Вихід з ладу трансмісії вимагає дорогого ремонту або заміни.

Audi Q5 та Q7

Бажання придбати преміальний кросовер Audi Q5 або Q7 з 3-літровим бензиновим двигуном може розбитися об реальність обслуговування. Головна проблема тут не у надійності самого агрегата, а у вартості та складності регламентних робіт.

У цих двигунах встановлений ланцюговий привід ГРМ, заміна якого є надзвичайно дорогою. Якщо ціна оригінального комплекту ГРМ становить понад 2000 доларів, то вартість робіт з його заміни може сягати 1000 доларів та більше, позаяк процес вимагає демонтажу значної частини моторного відсіку. Плюс мотор споживає багато палива — понад 17 літрів на 100 км.

Volkswagen CC (Passat CC)

Бензинові версії автомобіля 2011–2012 років випуску з пробігами понад 200 000 км часто мають класичні проблеми: підвищене споживання мастила та зношені ланцюги ГРМ у дволітрових двигунах TSI. Додатковою неприємністю є слабка стійкість кузова до корозії, що особливо помітно на автомобілях, імпортованих зі США.

Як наслідок, попит на ці моделі значно впав, і власник зіткнеться не лише з дорогим ремонтом двигуна, а й з низькою ліквідністю при подальшому продажу.

Audi e-tron

Цей електромобіль опинився на першому місці антирейтингу, з погляду не виправданого очікуванням співвідношення ціни та результату. Це преміальний, технологічний, але дуже дорогий автомобіль — понад 30 000 доларів на вторинному ринку.

Головна претензія до моделі — її катастрофічно низький запас ходу. Навіть при ідеальному стані батареї реальний пробіг рідко перевищує 300 км, а в зимовий період може падати до 220–250 км. Така автономність є вкрай незадовільною для преміального електрокара з великим цінником і, за словами експерта, є "ганьбою та неповагою до клієнтів".