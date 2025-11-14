Найпроблемніші моделі вживаних авто: поради перекупника

Перекупник назвав найпроблемніші моделі вживаних авто
Дилер вживаних машин Брендон, який спеціалізується на дешевих авто, склав власний чорний список моделей, ґрунтуючись на досвіді аукціонів. Він відмовляється купувати ці автомобілі, позаяк вони зазвичай розвалюються до того, як досягнуть пробігу 240 000 км.
Про це повідомив Motor Biscuit.
Досвід дилера
Брендон, дрібний дилер, який продає вживані автомобілі вартістю до 5000 доларів, використав свій безпосередній досвід, щоб скласти список моделей, які він принципово відмовляється купувати. За його словами, деякі машини можуть проїхати до 480 000 км без поломок, але більшість з чорного списку не витримують й 200 000 км.
Нещодавно він виклав на своєму YouTube-каналі The Real Car Dealer відео, представивши практичний огляд моделей, які він відмовляється купувати, бо вони навряд чи з'являються на його стоянках у придатному для продажу стані.
Для цього дилера правильна дешева покупка — це прихована перлина, але неправильна може спустошити його гаманець ще до того, як автомобіль покине майданчик.
Чорний список
- Nissan з варіатором (після 2007). Седани та кросовери (Altima, Sentra, Murano, Rogue) з безступеневою трансмісією (CVT) є справжньою катастрофою для довголіття. Вони часто потрапляють на аукціон зі зламаною коробкою передач ще до того, як пробіг досягне 200 000 км.
- Volkswagen та Audi. На автомобілях з більшим пробігом (понад 200 000 км), незалежно від моделі, майже гарантовано виникає витік оливи, найчастіше через несправність задніх головних сальників.
- Вантажівки Ram та позашляховики Durango. У ціновій категорії Брендона ці моделі регулярно мають проблеми як з двигуном, так і з трансмісією. За надійністю вони не могли конкурувати з аналогами від Ford чи General Motors.
- Cadillac з двигуном Northstar V8. Ці двигуни вкрай непередбачувані: або працюють бездоганно роками, або мають катастрофічні поломки приблизно на 200 000 км.
- Кросовери General Motors з 3,6-літровим двигуном V6. Моделі Chevy Equinox, GMC Terrain, Acadia та Buick Enclave Брендон називає "прірвами для грошей" через постійний та дорогий ремонт ланцюга ГРМ та двигуна.
