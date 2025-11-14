Відео
Перекупник назвав найпроблемніші моделі вживаних авто

Дата публікації: 14 листопада 2025 06:45
Оновлено: 21:07
Найпроблемніші моделі вживаних авто: поради перекупника
Дилерський майданчик вживаних авто. Скриншот: YouTube/@RealCarDealer

Дилер вживаних машин Брендон, який спеціалізується на дешевих авто, склав власний чорний список моделей, ґрунтуючись на досвіді аукціонів. Він відмовляється купувати ці автомобілі, позаяк вони зазвичай розвалюються до того, як досягнуть пробігу 240 000 км.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Чорний список

  • Nissan з варіатором (після 2007). Седани та кросовери (Altima, Sentra, Murano, Rogue) з безступеневою трансмісією (CVT) є справжньою катастрофою для довголіття. Вони часто потрапляють на аукціон зі зламаною коробкою передач ще до того, як пробіг досягне 200 000 км.
  • Volkswagen та Audi. На автомобілях з більшим пробігом (понад 200 000 км), незалежно від моделі, майже гарантовано виникає витік оливи, найчастіше через несправність задніх головних сальників.
  • Вантажівки Ram та позашляховики Durango. У ціновій категорії Брендона ці моделі регулярно мають проблеми як з двигуном, так і з трансмісією. За надійністю вони не могли конкурувати з аналогами від Ford чи General Motors.
  • Cadillac з двигуном Northstar V8. Ці двигуни вкрай непередбачувані: або працюють бездоганно роками, або мають катастрофічні поломки приблизно на 200 000 км.
  • Кросовери General Motors з 3,6-літровим двигуном V6. Моделі Chevy Equinox, GMC Terrain, Acadia та Buick Enclave Брендон називає "прірвами для грошей" через постійний та дорогий ремонт ланцюга ГРМ та двигуна.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
