Найпроблемніші моделі вживаних авто: поради перекупника

Дилерський майданчик вживаних авто. Скриншот: YouTube/@RealCarDealer

Дилер вживаних машин Брендон, який спеціалізується на дешевих авто, склав власний чорний список моделей, ґрунтуючись на досвіді аукціонів. Він відмовляється купувати ці автомобілі, позаяк вони зазвичай розвалюються до того, як досягнуть пробігу 240 000 км.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Досвід дилера

Брендон, дрібний дилер, який продає вживані автомобілі вартістю до 5000 доларів, використав свій безпосередній досвід, щоб скласти список моделей, які він принципово відмовляється купувати. За його словами, деякі машини можуть проїхати до 480 000 км без поломок, але більшість з чорного списку не витримують й 200 000 км.

Нещодавно він виклав на своєму YouTube-каналі The Real Car Dealer відео, представивши практичний огляд моделей, які він відмовляється купувати, бо вони навряд чи з'являються на його стоянках у придатному для продажу стані.

Для цього дилера правильна дешева покупка — це прихована перлина, але неправильна може спустошити його гаманець ще до того, як автомобіль покине майданчик.

Чорний список