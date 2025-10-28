Відео
На що перетворився Volkswagen Golf після 1 000 000 км пробігу

Дата публікації: 28 жовтня 2025 20:40
Оновлено: 16:30
Volkswagen Golf: на що перетворився після 1 000 000 км пробігу
Volkswagen Golf IV Фото: automoli.com

Існують автомобілі, які потрапляють на звалище через 10 років, а є й такі, що, попри свій вік, продовжують набирати кілометри. Volkswagen Golf четвертого покоління, випущений у 2003 році досяг пробігу в мільйон кілометрів. Головне — він досі використовується щодня.

Про це написав Interia.

Як пробігти мільйон

Автомобіль 2003 року випуску з двигуном 1.9 TDI потужністю 131 к.с., який належить Томасу Доцлеру, проїжджав сотні тисяч кілометрів німецькими автобанами, мав тривалі відрядження та подорожі Європою — від Італії до Швеції.

На момент покупки у 2012 році на одометрі Golf було 167 000 км. У жовтні 2024 року одометр зупинився на позначці 999 999 км, позаяк не було місця для шостої цифри. Але автомобіль досі на ходу — і, як каже власник, він не має наміру йти на пенсію.

Що дозволяє цьому Golf подолати мільйон кілометрів без заміни двигуна? Як пояснює Доцлер, тут лише здоровий глузд, терпіння та послідовність. Автомобіль ніколи не був пошкоджений. Власник, наприклад, заявив, що коли двигун холодний, його оберти ніколи не перевищують 2000 об/хв, а коли прогрітий — 2500 об/хв. Будь-який підозрілий шум негайно діагностувався, а будь-який дефект усувався.

Що довелося замінити

Протягом багатьох років було замінено лише кілька компонентів: один раз розподільний вал, інжектор та вакуумна помпа. Наприклад, глушник досі заводський. Перший генератор вийшов з ладу лише на 820 000 км — після понад 20 років служби.

Томас веде детальний журнал обслуговування, та виявив, що сучасні запчастини не такі якісні, як старі.

"Перші деталі з заводу VW були відмінної якості. Все, що я купував пізніше на заміну, навіть ті, що мали логотипи авторитетних виробників, служили набагато менше", — пояснив він.

  • Другий генератор прослужив 120 000 км.
  • Нові радіатори працювали в середньому по 70 000 км.
  • Нові підшипники коліс починали зношуватися після 30 000 км.

Роками цей Golf працював і службовим, і сімейним автомобілем, і фургоном доставки. Часто з причепом, завантажений до максимуму. За словами власника, більшу частину часу він їздить переважно автомагістралями та сільськими дорогами — ідеальні умови для дизельних двигунів.

Наразі Доцлер не думає про новий службовий автомобіль, адже їх такими більше не виробляють. Хоча салон його Golf, на жаль, має ознаки старіння.

ремонт авто автомобіль Volkswagen вживані авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
