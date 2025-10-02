Не лише Toyota: пʼять вживаних авто, які ніколи не ламаються

2009 Mercedes GLK 220 Фото: engineindetail.com

Деякі автомобілі мають репутацію практично незнищенних. Їхні власники проїжджають сотні тисяч кілометрів, а відвідування майстерень обмежуються переважно заміною оливи та фільтрів. Цей список включає п'ять моделей — від економічних компактів та практичних універсалів до спортивних купе.

Mercedes GLK 220 CDI

Представлений у 2009 році Mercedes GLK, стилізований під G-клас, технічно базувався на C-класі. Найпопулярніша дизельна версія 220 CDI з 170 к.с. була водночас потужною та економічною. Хоча перші моделі мали проблеми з електронікою та підвіскою, після усунення недоліків GLK виявився надійним. Сьогодні його цінують за якісне оздоблення, просторий салон та довговічність. Витрати на обслуговування невисокі, а конструкція витримала випробування часом.

Porsche 911 Carrera S (991.1)

Porsche 911 Carrera S (991.1) 2012 року Фото: mrsportscars.com

Авто представлене у 2011 році, є винятком серед спортивних авто завдяки своїй надійності. Особливо цінується версія Carrera S з 3,8-літровим атмосферним двигуном. Модель 991 має майже ідеальний послужний список довговічності, навіть після переходу на турбодвигуни у 2015 році. Хоча обслуговування дороге, автомобіль компенсує це міцністю та чудовим керуванням.

Skoda Octavia 1.6 TDI

Skoda Octavia 1.6 TDI 2018 року Фото: engineindetail.com

Модель вважається еталоном практичності та довговічності. Вона пропонує величезний салон та багажник, економічні двигуни та просте керування. Версія 1.6 TDI є ідеальним компромісом між динамікою та витратою палива — менше 5 л/100 км при помірній їзді. Попри дрібні недоліки, Octavia демонструє відмінну надійність. Її головна перевага — виняткове співвідношення ціни та якості.

Toyota Prius III

Toyota Prius III 2015 року Фото: autoweek.com

Prius третього покоління є зразком довговічності гібридних систем. Завдяки продуманій конструкції, автомобіль долає сотні тисяч кілометрів без серйозних проблем. У щоденному використанні він вражає низькою витратою палива (часто менш як 5 л/100 км) та надійністю, що доведено експлуатацією в таксі, зокрема з ГБО. Навіть тягові акумулятори виявилися надзвичайно довговічними, а незначні проблеми виникають лише після значного пробігу.

Volkswagen Passat 2.0 TDI B8

Volkswagen Passat 2.0 TDI B8 2014 Фото: nextcar.ua

B8, особливо універсал 2.0 TDI, є хітом серед автопарків завдяки своїй просторовості, комфорту та міцності. Він легко витримує великий пробіг, залишаючись ефективним навіть після 200 000 км за умови регулярного обслуговування. Хоча підвіска та гальма зазнають найбільшого навантаження, загальні рейтинги надійності Passat чудові, а список серйозних відкликань був коротким.