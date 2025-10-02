Не только Toyota: пять подержанных авто, которые никогда не ломаются

2009 Mercedes GLK 220 Фото: engineindetail.com

Некоторые автомобили имеют репутацию практически неуничтожимых. Их владельцы проезжают сотни тысяч километров, а посещение мастерских ограничиваются преимущественно заменой масла и фильтров. Этот список включает пять моделей — от экономичных компактов и практичных универсалов до спортивных купе.

Mercedes GLK 220 CDI

Представленный в 2009 году Mercedes GLK, стилизованный под G-класс, технически базировался на C-классе. Самая популярная дизельная версия 220 CDI со 170 л.с. была одновременно мощной и экономичной. Хотя первые модели имели проблемы с электроникой и подвеской, после устранения недостатков GLK оказался надежным. Сегодня его ценят за качественную отделку, просторный салон и долговечность. Расходы на обслуживание невысокие, а конструкция выдержала испытание временем.

Porsche 911 Carrera S (991.1)

Porsche 911 Carrera S (991.1) 2012 года Фото: mrsportscars.com

Авто представлено в 2011 году, является исключением среди спортивных авто благодаря своей надежности. Особенно ценится версия Carrera S с 3,8-литровым атмосферным двигателем. Модель 991 имеет почти идеальный послужной список долговечности, даже после перехода на турбодвигатели в 2015 году. Хотя обслуживание дорогое, автомобиль компенсирует это прочностью и отличным управлением.

Skoda Octavia 1.6 TDI

Skoda Octavia 1.6 TDI 2018 года Фото: engineindetail.com

Модель считается эталоном практичности и долговечности. Она предлагает огромный салон и багажник, экономичные двигатели и простое управление. Версия 1.6 TDI является идеальным компромиссом между динамикой и расходом топлива — менее 5 л/100 км при умеренной езде. Несмотря на мелкие недостатки, Octavia демонстрирует отличную надежность. Ее главное преимущество - исключительное соотношение цены и качества.

Toyota Prius III

Toyota Prius III 2015 года Фото: autoweek.com

Prius третьего поколения является образцом долговечности гибридных систем. Благодаря продуманной конструкции, автомобиль преодолевает сотни тысяч километров без серьезных проблем. В ежедневном использовании он поражает низким расходом топлива (часто менее 5 л/100 км) и надежностью, что доказано эксплуатацией в такси, в том числе с ГБО. Даже тяговые аккумуляторы оказались чрезвычайно долговечными, а незначительные проблемы возникают только после значительного пробега.

Volkswagen Passat 2.0 TDI B8

Volkswagen Passat 2.0 TDI B8 2014 Фото: nextcar.ua

B8, особенно универсал 2.0 TDI, является хитом среди автопарков благодаря своей просторности, комфорту и прочности. Он легко выдерживает большой пробег, оставаясь эффективным даже после 200 000 км при условии регулярного обслуживания. Хотя подвеска и тормоза испытывают наибольшую нагрузку, общие рейтинги надежности Passat превосходны, а список серьезных отзывов был коротким.