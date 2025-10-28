Видео
Во что превратился Volkswagen Golf после 1 000 000 км пробега

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 20:40
обновлено: 16:30
Volkswagen Golf: во что превратился после 1 000 000 км пробега
Volkswagen Golf IV Фото: automoli.com

Существуют автомобили, которые попадают на свалку через 10 лет, а есть и такие, которые, несмотря на свой возраст, продолжают набирать километры. Volkswagen Golf четвертого поколения, выпущенный в 2003 году достиг пробега в миллион километров. Главное — он до сих пор используется ежедневно.

Об этом написал Interia.

Как пробежать миллион

Автомобиль 2003 года выпуска с двигателем 1.9 TDI мощностью 131 л.с., который принадлежит Томасу Доцлеру, проезжал сотни тысяч километров по немецким автобанам, имел длительные командировки и путешествия по Европе — от Италии до Швеции.

На момент покупки в 2012 году на одометре Golf было 167 000 км. В октябре 2024 года одометр остановился на отметке 999 999 км, так как не было места для шестой цифры. Но автомобиль до сих пор на ходу — и, как говорит владелец, он не намерен уходить на пенсию.

Что позволяет этому Golf преодолеть миллион километров без замены двигателя? Как объясняет Доцлер, здесь только здравый смысл, терпение и последовательность. Автомобиль никогда не был поврежден. Владелец, например, заявил, что когда двигатель холодный, его обороты никогда не превышают 2000 об/мин, а когда прогрет — 2500 об/мин. Любой подозрительный шум немедленно диагностировался, а любой дефект устранялся.

Что пришлось заменить

В течение многих лет было заменено лишь несколько компонентов: один раз распределительный вал, инжектор и вакуумная помпа. Например, глушитель до сих пор заводской. Первый генератор вышел из строя только на 820 000 км — после более 20 лет службы.

Томас ведет подробный журнал обслуживания, и обнаружил, что современные запчасти не такие качественные, как старые.

"Первые детали с завода VW были отличного качества. Все, что я покупал позже на замену, даже те, что имели логотипы авторитетных производителей, служили гораздо меньше", — пояснил он.

  • Второй генератор прослужил 120 000 км.
  • Новые радиаторы работали в среднем по 70 000 км.
  • Новые подшипники колес начинали изнашиваться после 30 000 км.

Годами этот Golf работал и служебным, и семейным автомобилем, и фургоном доставки. Часто с прицепом, загруженный до максимума. По словам владельца, большую часть времени он ездит преимущественно по автомагистралям и сельским дорогам — идеальные условия для дизельных двигателей.

Сейчас Доцлер не думает о новом служебном автомобиле, ведь их такими больше не производят. Хотя салон его Golf, к сожалению, имеет признаки старения.

