Подержанный Volkswagen Passat B7: какая цена обслуживания

Volkswagen Passat B7 (2011-2015) ценят за комфорт и надежность. Рассмотрена популярная в Украине европейская версия с бензиновым турбомотором 1.8 TSI (CDAA, 160 л.с.) и автоматической коробкой передач DSG7 (DQ200), чтобы детально подсчитать стоимость его планового обслуживания.

Моторное масло и фильтры

Авто требует 4,7 л моторного масла. Volkswagen рекомендует VAG Long Life, цена которого за 5 л составляет 1 983 грн. Среди премиум-альтернатив можно выбрать Liqui Moly за 4 089 грн, а более доступные варианты — Shell за 2 383 грн или Swag за 1 632 грн.

Оригинальный масляный фильтр VAG стоит 744 грн. Премиум-класс Mann Filter обойдется в 723 грн, средний сегмент Blue Print — 447 грн, а бюджетный вариант Denckermann — 279 грн.

Воздушный фильтр VAG обойдется в 1 140 грн, премиальная альтернатива Knecht Filter — 456 грн, средний сегмент Blue Print — 333 грн, а бюджетный Wunder Filter — 282 грн.

Оригинальный салонный фильтр VAG будет стоить 813 грн, премиум Knecht Filter — 951 грн, средний сегмент Champion — 480 грн, а бюджетный Chafer — 222 грн.

Топливный фильтр этой версии двигателя 1.8 TSI рассчитан на весь срок службы автомобиля и не предусматривает регулярной замены.

Тормозная система

Тормозные диски VAG стоят 8 500 грн за пару, премиальные Brembo — почти 10 000 грн, Ferodo — 4 000 грн, а бюджетные ABE — 2 100 грн. Комплект колодок VAG обойдется в 2 931 грн, премиальные Textar — 1 773 грн, средний сегмент Delphi — 1410 грн, а бюджетный ABS — 831 грн.

Полная замена тормозной жидкости потребует до 750 мл. Оригинальная VAG 1,2 л стоит 969 грн. Качественные заменители, такие как Bosch — 333 грн, Brembo — 252 грн, а самый доступный Mannol — 195 грн.

Антифриз и трансмиссионное масло

Полный объем антифриза составляет 9 л. Менять следует каждые 4-5 лет, или после 100 000 км пробега. Поэтому хватит одной 5 л канистры концентрата G13. Лучшая альтернатива оригиналу — Hepu за 1 330 грн (5 л), средняя альтернатива Mannol — 780 грн, а бюджетный вариант К2 — 600 грн. Оригинальный предлагают в канистрах по1,5 л за 1 100 грн каждая.

Изначально завод не предусматривал замену трансмиссионного масла для коробки DSG7 (DQ200). Но опыт показывает, что менять его нужно каждые 40 000-60 000 км (объем до 2 л). Оригинальное масло VAG стоит около 960 грн за литр. Качественные заменители — Febi или Swag стоят около 550 грн за литр.

Другие расходные материалы

На двигателях 1.8 TSI цепь ГРМ может растягиваться уже после 60 00-100 000 км. Это одна из самых известных болячек этой модели. Оригинальная цепь отдельно стоит 6 200 грн, но весь комплект ГРМ Hepu обойдется в 10 700 грн, более доступная альтернатива комплекта от Dayco — 7 500 грн, самый дешевый, который не страшно ставить, Borsehung — 4 600 грн.

Оригинальные дворники будут стоить 1 314 грн, проверенные варианты от Denso — 1 140 грн, Valeo — 840 грн, или бюджетные DK от 102 грн.

Аккумулятор VAG стоит около 7518 грн, Fast — 6 000 грн, Varta Silver Dynamic — 3 750 грн, а самый бюджетный Starline — 2 500 грн.

