Вживаний Volkswagen Passat B7: яка ціна обслуговування

2014 Volkswagen Passat B7 Фото: drive.com.au

Volkswagen Passat B7 (2011–2015) цінують за комфорт та надійність. Розглянуто популярну в Україні європейську версію з бензиновим турбомотором 1.8 TSI (CDAA, 160 к.с.) та автоматичною коробкою передач DSG7 (DQ200), щоб детально підрахувати вартість його планового обслуговування.

Моторна олива та фільтри

Авто потребує 4,7 л моторної оливи. Volkswagen рекомендує VAG Long Life, ціна якої за 5 л становить 1983 грн. Серед преміум-альтернатив можна обрати Liqui Moly за 4089 грн, а більш доступні варіанти — Shell за 2383 грн або Swag за 1632 грн.

Оригінальний оливний фільтр VAG коштує 744 грн. Преміум-клас Mann Filter обійдеться у 723 грн, середній сегмент Blue Print — 447 грн, а бюджетний варіант Denckermann — 279 грн.

Повітряний фільтр VAG обійдеться у 1140 грн, преміальна альтернатива Knecht Filter — 456 грн, середній сегмент Blue Print — 333 грн, а бюджетний Wunder Filter — 282 грн.

Оригінальний салонний фільтр VAG коштуватиме 813 грн, преміум Knecht Filter — 951 грн, середній сегмент Champion — 480 грн, а бюджетний Chafer — 222 грн.

Паливний фільтр цієї версії двигуна 1.8 TSI розрахований на весь термін служби автомобіля та не передбачає регулярної заміни.

Гальмівна система

Гальмівні диски VAG коштують 8500 грн за пару, преміальні Brembo — майже 10 000 грн, Ferodo — 4000 грн, а бюджетні ABE — 2100 грн. Комплект колодок VAG обійдеться у 2931 грн, преміальні Textar — 1773 грн, середній сегмент Delphi — 1410 грн, а бюджетний ABS — 831 грн.

Повна заміна гальмівної рідини потребує до 750 мл. Оригінальна VAG 1,2 л коштує 969 грн. Якісні замінники, як-от Bosch — 333 грн, Brembo — 252 грн, а найдоступніший Mannol — 195 грн.

Антифриз та трансмісійна олива

Повний обсяг антифризу становить 9 л. Міняти слід кожні 4-5 років, або після 100 000 км пробігу. Тому вистачить однієї 5 л каністри концентрату G13. Найкраща альтернатива оригіналу — Hepu за 1330 грн (5 л), середня альтернатива Mannol — 780 грн, а бюджетний варіант К2 — 600 грн. Оригінальний пропонують в каністрах по1,5 л за 1100 грн кожна.

Спочатку завод не передбачав заміну трансмісійної оливи для коробки DSG7 (DQ200). Але досвід показує, що міняти її потрібно кожні 40 000-60 000 км (об’єм до 2 л). Оригінальна олива VAG коштує близько 960 грн за літр. Якісні замінники — Febi або Swag коштують близько 550 грн за літр.

Інші витратні матеріали

На двигунах 1.8 TSI ланцюг ГРМ може розтягуватися вже після 60 00-100 000 км. Це одна з найвідоміших болячок цієї моделі. Оригінальний ланцюг окремо коштує 6200 грн, але увесь комплект ГРМ Hepu обійдеться у 10 700 грн, доступніша альтернатива комплекту від Dayco — 7500 грн, найдешевший, що не лячно ставити, Borsehung — 4600 грн.

Оригінальні двірники коштуватимуть 1314 грн, перевірені варіанти від Denso — 1140 грн, Valeo — 840 грн, або бюджетні DK від 102 грн.

Акумулятор VAG коштує близько 7518 грн, Fast — 6000 грн, Varta Silver Dynamic — 3750 грн, а найбюджетніший Starline — 2500 грн.

