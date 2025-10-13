Відео
Україна
Головна Авто Яка ціна обслуговування вживаного Volkswagen Passat B7

Яка ціна обслуговування вживаного Volkswagen Passat B7

Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:30
Вживаний Volkswagen Passat B7: яка ціна обслуговування
2014 Volkswagen Passat B7 Фото: drive.com.au

Volkswagen Passat B7 (2011–2015) цінують за комфорт та надійність. Розглянуто популярну в Україні європейську версію з бензиновим турбомотором 1.8 TSI (CDAA, 160 к.с.) та автоматичною коробкою передач DSG7 (DQ200), щоб детально підрахувати вартість його планового обслуговування.

Про це повідомив канал Exist.ua

Моторна олива та фільтри

Авто потребує 4,7 л моторної оливи. Volkswagen рекомендує VAG Long Life, ціна якої за 5 л становить 1983 грн. Серед преміум-альтернатив можна обрати Liqui Moly за 4089 грн, а більш доступні варіанти — Shell за 2383 грн або Swag за 1632 грн.

Оригінальний оливний фільтр VAG коштує 744 грн. Преміум-клас Mann Filter обійдеться у 723 грн, середній сегмент Blue Print447 грн, а бюджетний варіант Denckermann279 грн.

Повітряний фільтр VAG обійдеться у 1140 грн, преміальна альтернатива Knecht Filter456 грн, середній сегмент Blue Print333 грн, а бюджетний Wunder Filter282 грн.

Оригінальний салонний фільтр VAG коштуватиме 813 грн, преміум Knecht Filter951 грн, середній сегмент Champion480 грн, а бюджетний Chafer222 грн.

Паливний фільтр цієї версії двигуна 1.8 TSI розрахований на весь термін служби автомобіля та не передбачає регулярної заміни.

Гальмівна система

Гальмівні диски VAG коштують 8500 грн за пару, преміальні Brembo — майже 10 000 грн, Ferodo4000 грн, а бюджетні ABE2100 грн. Комплект колодок VAG обійдеться у 2931 грн, преміальні Textar1773 грн, середній сегмент Delphi1410 грн, а бюджетний ABS831 грн.

Повна заміна гальмівної рідини  потребує до 750 мл. Оригінальна VAG 1,2 л коштує 969 грн. Якісні замінники, як-от Bosch333 грн, Brembo252 грн, а найдоступніший Mannol195 грн.

Антифриз та трансмісійна олива

Повний обсяг антифризу становить 9 л. Міняти слід кожні 4-5 років, або після 100 000 км пробігу. Тому вистачить однієї 5 л каністри концентрату G13. Найкраща альтернатива оригіналу — Hepu за 1330 грн (5 л), середня альтернатива Mannol780 грн, а бюджетний варіант К2600 грн. Оригінальний пропонують в каністрах по1,5 л за 1100 грн кожна.

Спочатку завод не передбачав заміну трансмісійної оливи для коробки DSG7 (DQ200). Але досвід показує, що міняти її потрібно кожні 40 000-60 000 км (об’єм до 2 л). Оригінальна олива VAG коштує близько 960 грн за літр. Якісні замінники — Febi або Swag коштують близько 550 грн за літр.

Інші витратні матеріали

На двигунах 1.8 TSI ланцюг ГРМ може розтягуватися вже після 60 00-100 000 км. Це одна з найвідоміших болячок цієї моделі. Оригінальний ланцюг окремо коштує 6200 грн, але увесь комплект ГРМ Hepu обійдеться у 10 700 грн, доступніша альтернатива комплекту від Dayco7500 грн, найдешевший, що не лячно ставити, Borsehung4600 грн.

Оригінальні двірники коштуватимуть 1314 грн, перевірені варіанти від Denso1140 грн, Valeo840 грн, або бюджетні DK від 102 грн.

Акумулятор VAG коштує близько 7518 грн, Fast6000 грн, Varta Silver Dynamic3750 грн, а найбюджетніший Starline2500 грн.

Таким чином загальний сума запчастин становитиме:

  • Оригінальний комплект — близько 42 000 грн.
  • Преміальні альтернативи — близько 38 500 грн.
  • Середній сегмент — понад 23 000 грн.
  • Бюджетний варіант — близько 14 500 грн.

ремонт авто поради ціни автомобіль Volkswagen вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
