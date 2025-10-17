Автомобилем 2026 модельного года признали немецкий хэтчбек

2026 Volkswagen Golf R Фото: caranddriver.com

Среди финалистов премии 2026 года от авторитетного американского издания MotorTrend были модели от Volkswagen, Audi, BMW, Dodge, Honda и Mercedes. Но жюри признало лучшим Volkswagen Golf на основании шести ключевых критериев: прогресс в дизайне, инженерное совершенство, выполнение запланированной функции, ценность, безопасность и эффективность.

Чем известен новый VW Golf

Самое новое и лучшее восьмое поколение Golf было выпущено в 2020 году, но его старт оказался не самым лучшим. Отмена Женевского автосалона в последнюю минуту из-за пандемии коронавируса заставила Volkswagen провести свой первый в истории виртуальный автосалон. Начальное производство автомобиля также пострадало.

Но, когда обозреватели наконец смогли ознакомиться с автомобилем, все сошлись во мнении, что он лучше, чем когда-либо. На данный момент самый популярный европейский автомобиль в истории находится в неплохом состоянии, спустя целых 50 лет после дебюта оригинала.

За что присудили победу

Модель до сих пор использует платформу MQB от Volkswagen с передним расположением двигателя и передним приводом, которая дебютировала более десяти лет назад. Однако обновление пружин, амортизаторов и задней подвески значительно улучшили качество езды и управляемость.

Volkswagen устанавливает под капот 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом. В GTI этот мотор выдает солидные 241 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Golf R получил агрессивные настройки, чтобы выдать 328 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Хотя механическая коробка передач больше не доступна, жюри высоко оценило 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию.