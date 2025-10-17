Відео
Кращим автомобілем 2026 модельного року став німецький хетчбек

Дата публікації: 17 жовтня 2025 15:20
Оновлено: 15:06
Автомобілем 2026 модельного року визнали німецький хетчбек
2026 Volkswagen Golf R Фото: caranddriver.com

Серед фіналістів премії 2026 року від авторитетного американського видання MotorTrend були моделі від Volkswagen, Audi, BMW, Dodge, Honda та Mercedes. Але журі визнало найкращим Volkswagen Golf на підставі шести ключових критеріїв: прогрес у дизайні, інженерна досконалість, виконання запланованої функції, цінність, безпека та ефективність.

Про це написав Slash Gear.

Чим відомий новий VW Golf

Найновіше та найкраще восьме покоління  Golf було випущено у 2020 році, але його старт виявився не найкращим. Скасування Женевського автосалону в останню хвилину через пандемію коронавірусу змусило Volkswagen провести свій перший в історії віртуальний автосалон. Початкове виробництво автомобіля також постраждало.

Але, коли оглядачі нарешті змогли ознайомитися з автомобілем, всі зійшлися на думці, що він кращий, ніж будь-коли. Наразі найпопулярніший європейський автомобіль в історії перебуває у непоганому стані, через цілих 50 років після дебюту оригіналу.

За що присудили перемогу

Модель досі використовує платформу MQB від Volkswagen з переднім розташуванням двигуна та переднім приводом, яка дебютувала понад десять років тому. Однак оновлення пружин, амортизаторів та задньої підвіски значно покращили якість їзди та керованість.

Volkswagen встановлює під капот 2-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом. У GTI цей мотор видає солідні 241 к.с. та 370 Нм крутного моменту. Golf R отримав агресивні налаштування, щоб видати 328 к.с. та  400 Нм крутного моменту. Хоча механічна коробка передач більше не доступна, журі високо оцінило 7-ступеневу автоматичну трансмісію.

премія авто BMW Mercedes-Benz автомобіль Volkswagen Honda Audi 2026 рік
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
