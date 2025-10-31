Найнадійніший бюджетний автомобіль з пробігом

2015 Toyota Yaris Фото: Toyota

Британський постачальник гарантійних послуг на вживані автомобілі Warrantywise проаналізував власний Індекс надійності, щоб визначити бюджетну модель віком від 8 до 12 років (перша реєстрація між 2013 і 2017 роками) з найвищим балом надійності. Автомобілем з найкращими показниками виявився Toyota Yaris третього покоління.

Про це написав Express.

Реклама

Читайте також:

Середні ціни в Україні

Вартість вживаного автомобіля Toyota Yaris III в Україні залежить від року випуску, пробігу, стану та комплектації. Орієнтовний діапазон цін на вторинному ринку зазвичай становить від 7 000 до 15 000 доларів та вище.

Моделі ранніх років випуску (2011–2013), з помірним або великим пробігом, можуть коштувати близько 7000–8000 доларів.

Новіші автомобілі, зокрема моделі після рестайлінгу (2014–2016), зазвичай продаються в діапазоні 9000–11 500 доларів.

Найновіші екземпляри, особливо з невеликим пробігом або гібридні версії пізніх років випуску (2018–2020), можуть сягати 12 000–15 000 доларів та більше.

Також читайте:

Як витрачає паливо бюджетний гібридний кросовер Toyota

Названо найдешевше нове гібридне авто в Україні

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році

Оцінка річних витрат

Середня річна сума на обслуговування та ремонт для Toyota Yaris III залежить від пробігу та стилю водіння. Втім, Yaris відомий своєю високою надійністю, що загалом мінімізує непередбачені витрати на ремонт. Річний бюджет можна розділити на обов'язкове технічне обслуговування (ТО) та резерв на непередбачений ремонт.

Мале ТО, яке включає заміну мастила та базових фільтрів, зазвичай коштує від 3500 до 6500 грн. Якщо врахувати сезонний шиномонтаж двічі на рік, мінімальні річні витрати на обов'язкове обслуговування в середньому становитимуть від 6000 до 9000 грн.

Розумно відкладати резервну суму на можливий непередбачений ремонт або заміну зношених деталей (гальмівні колодки, елементи ходової частини тощо). Для Yaris цей резерв зазвичай становить від 4000 до 10 000 грн на рік.

Таким чином, загальний орієнтовний річний бюджет на ТО та резерв на ремонт Toyota Yaris третього покоління в Україні може становити від 12 000 до 18 000 грн.