Видео

Самый надежный подержанный автомобиль по доступной цене

Самый надежный подержанный автомобиль по доступной цене

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:30
обновлено: 13:31
Самый надежный бюджетный автомобиль с пробегом
2015 Toyota Yaris Фото: Toyota

Британский поставщик гарантийных услуг на подержанные автомобили Warrantywise проанализировал собственный Индекс надежности, чтобы определить бюджетную модель в возрасте от 8 до 12 лет (первая регистрация между 2013 и 2017 годами) с самым высоким баллом надежности. Автомобилем с лучшими показателями оказался Toyota Yaris третьего поколения.

Об этом написал Express.

Стоимость подержанного автомобиля Toyota Yaris III в Украине зависит от года выпуска, пробега, состояния и комплектации. Ориентировочный диапазон цен на вторичном рынке обычно составляет от 7 000 до 15 000 долларов и выше.

Модели ранних годов выпуска (2011-2013), с умеренным или большим пробегом, могут стоить около 7000-8000 долларов.
Более новые автомобили, в частности модели после рестайлинга (2014-2016), обычно продаются в диапазоне 9000-11 500 долларов.
Самые новые экземпляры, особенно с небольшим пробегом или гибридные версии поздних годов выпуска (2018-2020), могут достигать 12 000-15 000 долларов и более.

Оценка годовых расходов

Средняя годовая сумма на обслуживание и ремонт для Toyota Yaris III зависит от пробега и стиля вождения. Впрочем, Yaris известен своей высокой надежностью, что в целом минимизирует непредвиденные расходы на ремонт. Годовой бюджет можно разделить на обязательное техническое обслуживание (ТО) и резерв на непредвиденный ремонт.

Малое ТО, которое включает замену масла и базовых фильтров, обычно стоит от 3500 до 6500 грн. Если учесть сезонный шиномонтаж дважды в год, минимальные годовые расходы на обязательное обслуживание в среднем составят от 6000 до 9000 грн.

Разумно откладывать резервную сумму на возможный непредвиденный ремонт или замену изношенных деталей (тормозные колодки, элементы ходовой части и т.д.). Для Yaris этот резерв обычно составляет от 4000 до 10 000 грн в год.

Таким образом, общий ориентировочный годовой бюджет на ТО и резерв на ремонт Toyota Yaris третьего поколения в Украине может составлять от 12 000 до 18 000 грн.

авто советы цены автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
